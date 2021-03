Denuncien un conductor que circulava a 182 km / h per la N-240 a les Borges Blanques

Agents dels Mossos d'Esquadra han denunciat penalment aquest dimarts a un veí de Lleida, de 24 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a 182 quilòmetres per hora per la N-240 a les Borges Blanques (Lleida ).





El vehicle, amb matrícula espanyola, circulava en sentit Tarragona, en un tram de carretera en què la velocitat permesa és de 90 quilòmetres per hora, ha informat la policia catalana en un comunicat.





Una patrulla de trànsit ha detingut el conductor poc després que passés pel control de velocitat establert pels Mossos d'Esquadra al punt quilomètric 60 de la carretera N-240.