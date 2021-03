Catalunya planteja una desescalada amb la reobertura de la restauració i mantenint el toc de queda

Meritxell Budó (EP)





La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha afirmat en roda de premsa que l'executiu català s'està plantejant relaxar algunes restriccions, com ampliar horaris de la restauració i flexibilitzar mesures en l'esport i les activitats extraescolars, però ha rebutjat aixecar el toc de queda nocturn.





En roda de premsa telemàtica després del Consell Executiu, ha explicat que el Govern està analitzant les dades epidemiològiques per decidir si es poden aixecar algunes de les mesures a partir de la setmana que ve, i que entre aquest dimecres i divendres ho acabaran de decidir en funció de com evolucionin aquestes dades.





Així, ha assegurat que estan revisant les restriccions en la restauració, l'esport i les activitats extraescolars, però ha descartat que el toc de queda es pugui aixecar per ara tal com ha anuncia que estudia la Comunitat de Madrid: "En aquests moments no som aquí ".





Budó ha defensat que s'intentarà flexibilitzar aquesta mesura quan les dades ho indiquin, però ha assenyalat que l'estat actual de la pandèmia no recomana prendre aquesta decisió perquè la tendència a la baixa encara és "molt lenta", i ha demanat prudència per evitar que la relaxació de mesures provoqui un augment de contagis.





CONFINAMENT COMARCAL





A més, ha dit que "probablement no serà fàcil" que aquesta setmana es decideixi aixecar el confinament comarcal i ha anunciat que el Govern està treballant per elaborar un calendari que fixi la relaxació de mesures segons l'evolució de la pandèmia, com demanen els sectors econòmics.





Preguntada sobre si és partidària de decidir les mesures per Setmana Santa de forma conjunta entre les comunitats autònomes, Budó ha contestat que les decisions s'han de prendre en funció de com evolucioni cada territori, ja que creu que probablement la pandèmia no tindrà la mateixa evolució a tot l'Estat, i ha reiterat que la Generalitat prendrà les decisions que cregui oportunes per a Catalunya.