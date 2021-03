El cantant Álex Casademunt, concursant de la primera edició d'Operación Triunfo (OT), ha mort aquesta matinada als 39 anys després de patir a última hora d'dimarts un accident de trànsit a Mataró on residia.





La mort de Casademunt ha estat confirmat aquesta matinada per la seva agència de representació telegènia, que en un missatge a Twitter ha assenyalat: "Sentim molt la notícia de la mort d'Álex Casademunt. Molt ànim a tota la família i als seus amics. Descansi en pau ".

L'artista, de 39 anys, va participar en la primera edició de l'popular programa televisiu amb David Bisbal, Chenoa o David Bustamante. Amb el santanderí va gravar el popular tema "Dos hombres y un destino".





Nascut a Vilassar de Mar el 30 de juny de 1981, Àlex Casademunt González exercia de tècnic d'electrodomèstics quan, després de veure un anunci, es va apuntar a la primera edició de el concurs d'Operación Triunfo, emès entre 2001 i 2002 amb gran èxit per Televisió Espanyola , i en el qual va quedar en desè lloc.









Consternació per la mort, en accident de moto, d'Álex Casademunt exconcursant d ' "OT"





A l'acabar el concurs va formar part de el grup Fórmula Oberta, al costat dels també concursants Geno, Javián i Mireia, que van publicar el disc Encara hi ha més, que incloïa l'hit Et vull més. El 2003 va decidir iniciar una carrera en solitari i aquest mateix any va llançar l'àlbum Inquietuds, amb 14 temes, entre ells jugant-la vida sencera, que va arribar als primers llocs de les llistes d'èxit espanyoles.





A partir d'aquest any va començar a presentar i participar en programes de televisió, com Els Lunnis i Mira qui balla !, de TVE, o Cròniques marcianes, de Tele 5, ia actuar en sèries televisives com La sopa babau, d'Antena 3, costat de Lolita Flores o María Barranco. El 2006 va presentar el concurs Cantamania a TV3 costat de la cantant Roser, i va tornar a l'acadèmia d'OT per presentar el programa El xat d'Operación Triunfo, en la seva cinquena edició, per entrar a formar part a l'any següent de l'equip d'El programa de Ana Rosa, a Telecinco, on exercia de comentarista televisiu.













Al setembre de 2010 es va incorporar a l'elenc de el musical Mamma Mia, en el paper de Sky, que en aquest moment es representava al Teatre Coliseum de Madrid. Després de participar en diversos programes i concursos televisius, el 2013 va llançar el senzill Sé costat del seu germà Joan Casademunt, amb qui presentaria a l'any següent Em fas sentir.





A partir de 2016 va col·laborar al programa Hora punta, presentat per Javier Cárdenas a La 1, i el 2016 va tornar als escenaris de la mà de Fórmula abiert a, que formaven en aquesta segona època ell mateix, Javián i Tessa Bodi. Recentment, Àlex Casademunt havia estat pare d'una nena.