Les relacions entre el Barçagate, Laporta i l'independentisme

El candidat a la presidència de l'FC Barcelona en les eleccions de diumenge que ve 7 de març, Joan Laporta, és sense cap dubte la gran aposta de l'independentisme per controlar un Barça sota mínims en reputació després de les detencions practicades pels Mossos d'Esquadra ( que consideren que el perjudici causat a el club pels seus exdirectius oscil·la entre els 843.000 i un màxim de 1,2 milions d'euros) a propòsit de les investigacions del "Barçagate" que afecten la presumpta corrupció en el si de club.





Una actuació (la detenció de l'expresident Josep Maria Bartomeu al costat de Jaume Masferrer, Óscar Grau i Román Gómez Ponti) realitzada per decisió unilateral dels Mossos. Els agents no van actuar en qualitat de Policia Judicial, com ara ho van fer sempre durant el "Procés", sinó per una ordre superior aliena a el jutge que encapçala les indagacions.





Cal recordar que a el front de el cos policial català es troba, de nou, el Major Ignasi Trapero, molt proper a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont i enllaç seu en els primers moments de la seva fugida a Bèlgica. És molt coneguda la relació de "cordialitat" entre Puigdemont (també en el cas de Trapero) amb el presidenciable a l'Barça. De fet, Joan Laporta, és la gran esperança de l'independentisme per desembarcar al club blaugrana.





Laporta i l'expresident Puigdemont sempre en sintonia. foto @EP





La detenció de Bartomeu, amb la "pena de telenotícies", seria un altre pas més després d'unes investigacions judicials que es van iniciar fa mesos que han derivat en l'operació dels Mossos d'Esquadra a escassos dies de la crucial cita de el barcelonisme amb les urnes .





Mentrestant, els Mosssos conclouen que "s'ha pogut vincular a empreses contractades pel FC Barcelona la creació i alimentació de diferents perfils en xarxes socials que difamaven a persones crítiques amb la junta directiva encapçalada per Bartomeu", de manera que s'hauria pagat un " sobrepreu ".





El compte enrere per saber en quines mans caurà el control de l'Barça és un fet. L'independentisme no s'ha quedat amb els braços creuats.