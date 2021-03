Catalunya, Madrid, Andalusia, Canàries i Múrcia comptaran amb la sanitat privada per a la vacunació del Covid-19

La Comunitat de Madrid ha aprovat ja una ordre oficial per recolzar-se en la sanitat privada a l'hora de vacunar contra el coronavirus, i Catalunya, Andalusia, Canàries i Múrcia han expressat la seva intenció de fer-ho, segons ha informat l'Aliança de la Sanitat Privada Espanyola (ASPE).





Vacuna (EP)





Després d'anunciar-la Estratègia de Vacunació COVID-19 el passat mes de novembre, l'organització va traslladar "immediatament" al Ministeri de Sanitat la predisposició d'oferir tots els seus recursos i infraestructures per contribuir a agilitar l'administració de les vacunes sota les directrius de la sanitat pública.





"El Ministeri de Sanitat ha deixat en mans de les comunitats autònomes la planificació de l'administració de vacunes en els seus respectius territoris, de manera que, davant l'absència d'un pla nacional que contempli la col·laboració de la sanitat privada com a part del Sistema Nacional de salut, són cadascuna de les administracions sanitàries regionals les que decideixen si fer-ho o no ", han detallat des de l'organització.





Fins al moment, la Comunitat de Madrid ha aprovat oficialment la incorporació de la sanitat privada als seus plans de vacunació. Ho ha fet a través de la publicació d'una ordre en el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM) mitjançant la qual les autoritats sanitàries tenen la capacitat per habilitar i disposar d'espais i instal·lacions adequades, públiques o privades, per a desenvolupar la campanya de vacunació enfront del Covid-19, així com per posar a la seva disposició als centres sanitaris privats i els seus professionals per a aquesta tasca durant l'emergència sanitària.





A més, Catalunya, Andalusia, Canàries i Múrcia han expressat la seva intenció de fer-ho a mesura que es disposi de més dosi de les vacunes que ha de rebre Espanya a través de la Unió Europea. Així, el Govern català ha constatat recentment que es donarà suport a la sanitat privada, almenys a través dels centres concertats.





Per la seva banda, Canàries comptarà amb la infraestructura sanitària privada per vacunar certs col·lectius essencials com farmacèutics, fisioterapeutes i odontòlegs, entre d'altres. Aquestes cinc comunitats autònomes sumen el 56 per cent de la població espanyola.





"Desestimar la infraestructura sanitària privada per agilitzar la vacunació de la població seria una irresponsabilitat per part de la resta d'autonomies, tant per la capacitat de ASPE (més de 312.000 professionals, 460 hospitals i milers de clíniques repartides per tot el territori nacional) com per l'experiència i familiaritat amb els sistemes de centralització de dades habitualment utilitzats per la sanitat pública en altres plans d'immunització com la grip ", han dit des de la patronal.





Així mateix, prossegueixen, la col·laboració de la sanitat privada pot contribuir a la descongestió dels centres d'atenció primària públics, el propi personal qualifica de "inassumible" assolir els objectius. I és que, segons el que preveu la pròpia Estratègia de Vacunació Covid-19 del Ministeri de Sanitat, entre maig i juny haurien d'estar vacunats entre 15 i 20 milions de persones.





Per assolir els objectius d'aquesta estimació, el nombre de vacunacions hauria de situar en prop de dos milions de persones cada setmana a partir de finals de febrer (entre primera i segona dosi) per arribar al cent per cent de vacunació al desembre de 2021.





"Espanya no pot assumir el risc de quedar-se enrere davant economies que sí estan activant tots els mecanismes per aconseguir la immunitat a l'estiu, com el Regne Unit, Alemanya, Suïssa, Grècia. Assolir la immunitat-país quant abans hauria de ser en aquests moments una prioritat absoluta perquè a més de la salut està en joc la recuperació de la nostra economia i de molts llocs de treball ", ha postil·lat el president de ASPE, Carlos Rus.





Finalment, l'organització ha recordat que Alemanya, França, Grècia, Itàlia, Polònia, Romania i Suïssa tenen totalment integrada a la sanitat privada en els seus plans de vacunació.