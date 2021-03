Espanya, única gran economia de l'euro que va seguir destruint ocupació al febrer, segons el PMI

L'activitat del sector privat de la zona euro es va deteriorar al febrer per quart mes consecutiu, encara que a menor ritme que en mesos anteriors, segons l'índex compost de gerents de compres (PMI), que s'ha situat en 48,8 punts des dels 47 , 8 de gener, llastat per la contracció del sector serveis, el que suggereix que l'economia del bloc podria enfrontar a una doble recessió, segons IHS Markit, assenyalant a Espanya com a única economia analitzada que seguia destruint ocupació.





Oficina d'ocupació (EP)





L'índex PMI del sector serveis es va situar al febrer en 45,7 punts, enfront dels 45,4 de gener, per sota de llindar de 50 punts que separa la contracció de l'expansió, mentre que la dada manufacturer va pujar a 57,9 sencers des dels 54,8 del mes anterior.





"Ja que l'activitat total ha registrat una contracció per quart mes consecutiu, l'economia de la zona euro està en camí d'assenyalar una recessió de doble caiguda", va indicar Chris Williamson, economista en cap d'IHS Markit, assenyalant que l'alentiment en el ritme de declivi subratlla que l'última desacceleració sembla ser "molt menys severa que la de la fase inicial de la pandèmia de l'any passat".





A més d'aquesta divergència entre sectors, també es van observar diferències entre països, ja que Itàlia i Alemanya van ser els únics que van registrar un creixement modest de l'activitat total al febrer, gràcies a que els contundents resultats del sector manufacturer van compensar amb escreix la persistent debilitat de l' sector serveis, mentre que a la resta d'economies analitzades es van observar declivis en general, inclosa Espanya (45,1).





Pel que fa a l'ocupació, hi va haver algunes notícies positives, ja que es va registrar un augment net per primera vegada en dotze mesos i aquest increment va ser generalitzat en tota la regió, a excepció d'Espanya, on va tornar a destruir-se ocupació.





Per contra, entre els altres països analitzats (Alemanya, Irlanda, França i Itàlia), França va experimentar l'increment més fort de la dotació de personal.





D'altra banda, impulsats pel ràpid augment dels costos en el sector manufacturer, les despeses operatives del sector privat en general van augmentar fortament al febrer. En resposta a l'augment dels costos, els preus cobrats van augmentar lleugerament per primera vegada des de febrer de l'any passat, tot i que la taxa d'inflació va ser marginal.





"Cada vegada està més clar que caldrà implementar moltes mesures per combatre el virus durant algun temps, en part a causa de la lentitud en les campanyes de vacunació. Això podria estendre el llast econòmic per la pandèmia fins a la segona meitat de l'any i moderar el ritme de recuperació ", va advertir Williamson.





Referent a això, l'economista en cap d'IHS Markit es planteja fins a quin punt aquestes mesures de contenció limitaran l'oferta de productes i serveis en un moment de recuperació de la demanda, ja que això al seu torn determinarà el poder de fixació de preus en els propers mesos i afectarà a l'evolució de la inflació.