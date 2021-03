Els companys d'OT s'acomiaden d'Alex Casademunt: "M'han arrencat un tros de la meva vida"

Espanya plora la mort d'Alex Casademunt i, com no, també ho fan els companys que el 2001 el van acompanyar en l'apassionant viatge que va suposar Operación Triunfo. Per a ells i també per a nosaltres, els espectadors.





Geno Machado, la primera expulsada del reallity i companya de Casademunt a Fórmula Abierta, ha expressat que li "han arrencat un tros de cor".





La seva altra companya de Fórmula Oberta, Mireia Montávez, també ha reaccionat a la seva mort:













Natalia, la benjamina de OT1, afirma estar "trencada de dolor"













Juan Camus ha recordat "el molt" que l'ha estimat "sempre"









Alejandro Parreño es va assabentar de la notícia a través de les xarxes socials. No creia que pogués ser veritat ...









Naïm Thomas també s'ha volgut acomiadar del seu company:





Gisela lamenta el gran buit que ha deixat Casademunt a la família d'OT:













"Semblàvem invencibles" ha dit Núria Fergó:









Verónica Romero es queda "amb les mil papallones que sentia" sempre que el veia









Manu Tenorio també ha volgut acomiadar-se del seu amic:









Chenoa ha volgut recordar al seu company amb el mític "Mi música es tu voz":









David Bisbal afirma haver-se quedat amb el "cor gelat":









La guanyadora de OT1, Rosa López, o més coneguda com a 'Rosa d'Espanya', directament s'ha preguntat: "Què cony és la vida?"