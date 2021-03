La Sagrada Família ajorna fins al 2022 el pagament acordat amb l'Ajuntament per la caiguda d'ingressos

Amb una disminució del 85% de les visites durant el tràgic 2020 de pandèmia global, la Junta Constructora d'una icona universal com la Sagrada Família ha acordat amb el consistori barceloní ajornar fins 2022 el pagament de 1.675.000 euros de les seves contribucions per finançar el transport públic i manteniment de l'espai públic.





Com a conseqüència de la caiguda de visitants al Temple (durant el 2020 s'han comptabilitzat uns 675.000 en contraposició a la mitjana de 4,5 milions abans de la pandèmia) amb una letal afectació en l'activitat econòmica de la Basílica, la Junta Constructora i l'Ajuntament barceloní han pactat uns reajustaments en el calendari de pagaments de les contribucions que van acordar en l'històric acord de 2018 sobre els pagaments que faria la Sagrada Família a les arques municipals per a col·laborar en el finançament de les despeses que generen les seves activitats, que ascendeixen a 36 milions en 10 anys.





Segons ha confirmat el govern municipal, dels 2,2 milions previstos per al finançament del transport públic, corresponents a 2020, la Sagrada Família (sense data prevista a dia d'avui per a la reobertura al públic) pagarà 600.000 euros en pròximes setmanes i els 1,6 milions restants, pujant amb això la quota de 2022, quan s'hagi pogut superar la pandèmia.





Dels 300.000 euros de despeses derivades de l'activitat de l'Temple corresponents a 2020, la Sagrada Família ja ha pagat 225.000 euros a dia d'avui. Els 75.000 restants els pagarà l'any 2022.





Els 300.000 euros de 2021, els pagarà aquest mateix any.





En canvi, els 2,2 milions que ha d'aportar per finançar el transport públic aquest any els pagarà només si no supera els 1.125.000 visitants, una quarta part de la xifra habitual.

Si té menys visitants, la Sagrada Família pagarà la meitat el 2021 i el 1,1 restant en 2022.





La Sagrada Família va començar a fer efectives les contribucions per al finançament de l'transport públic i els serveis de manteniment de l'espai públic un cop es aprovat el Pla especial urbanístic integral de el temple, a finals de febrer de 2019.





Des de llavors, l'Ajuntament o ha ingressat 1.990.000 d'euros en concepte de les aportacions al finançament de l'transport públic i de les despeses produïdes per l'activitat de l'temple.





Mentrestant, les obres del Temple s'han reiniciat amb l'objectiu d'intentar concloure durant aquest 2021, la torre de Maria, una estructura de 138 metres d'altura que es coronarà amb una estrella que s'il·luminarà de dia i de nit.





El "Skyline" de la capital catalana experimentarà un canvi aquest any per situar l'obra mestra de l'geni Antoni Gaudí com l'estructura més alta de Barcelon a quan prengui cos, amb 172,5 metres d'altura, la construcció de la torre de Jesús.