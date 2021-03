La FIFA avança els tiquets "exclusius" per al Mundial de Qatar 2022

la FIFA ja ha posat en venda tiquets exclusius per al Mundial de Qatar que es disputarà entre el 21 de novembre i el 18 de desembre de 2022.





L'organisme futbolístic ha aclarit que el sistema Hospitality és, fins al moment, l'únic autoritzat per vendre les entrades servei del qual excedeix la simple entrega dels tiquets. Inclou, a més, altres serveis i comoditats com trasllats, allotjament, seients exclusius i servei de càtering durant les trobades.





La FIFA argumenta que està anticipant els "paquets d'hospitalitat" per a un torneig que està generant "nivells d'interès sense precedents" fins i tot abans de sortir a la venda.





"Estem encantats de veure un interès tan extraordinari a la Copa d'el Mund o ... en temps difícils", va assenyalar llavors el director d'ingressos comercials de la FIFA, Nick Brown, el dia de l'llançament dels paquets, que ofereixen entrades per als partits més serveis en els estadis, amb ofertes addicionals en allotjament i viatges.





La FIFA posa en venda tiquets exclusius per al Mundial de Qatar 2022 @EP









Els usuaris que ingressin a la pàgina trobaran tres opcions: per partit (una només trobada), per estadi (només per a aquesta seu), per equip (no apareix disponible). A més, mitjançant la solapa Buy Packages es troba també ronda final, que engloba els compromisos de semifinals i final.





L'opció més accessible és la de partit únic, el valor més baix és de 950 dòlars i inclou una entrada de partit categoria 1, sopar, estil menjar de carrer, refrescos, vi, cervesa, servei abans i després de la trobada, estacionament i un obsequi commemoratiu.





Però els que pretenguin una experiència més àmplia poden optar per altres variants, la més costosa és Saló Pearl, el valor és de 4.950 dòlars.





Els valors augmenten quan es selecciona l'opció de ronda final en lloc de partit únic. En aquesta categoria es troben els paquets de butlletes per a les semifinals, el duel de el tercer lloc i la gran final, de manera que el seu preu mínim és de 6.700 dòlars i el màxim, Saló Pearl, és de 34.300 dòlars.





L'altra opció és anar pels tiquets segons les seus i quedar-se així, per exemple, amb un seient per a tots els duels a l'Estadi Lusail, que albergarà vuit partits de fase de grup, un de vuitens de final, un altre de quarts, una de les semifinals i la gran final. Saló Pearl ja està esgotat en aquest cas, així que només queda disponible la Suite Privada d'74.200 dòlars.





Lamentablement, aquells que vulguin adquirir algun d'aquests paquets per a la gran final o una de les semifinals, no ho van a poder fer mitjançant l'opció partit únic, sinó que hauran de triar el paquet per estadi o per ronda final. A més, en les opcions més costoses que inclouen allotjament el mínim requerit de compra és de dos tiquets.