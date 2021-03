La CEOE llança un servei per informar de les convocatòries sobre fons UE

La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha llançat un servei d'informació sobre les licitacions i convocatòries de subvencions per a empreses en el marc dels fons europeus que començaran a l'abril o maig, segons ha informat aquest dimecres en roda de premsa.





La patronal ha decidit llançar aquest servei perquè la canalització dels fons next generation UE es farà mitjançant el principi general de concurrència competitiva, a través de licitacions de contractes públics i convocatòries de subvencions.





Així, unificarà les convocatòries en un sol servei d'informació. L'objectiu és el d'apropar tota la informació de les licitacions que es publiquen diàriament a les pimes i autònoms.





El secretari general de CEOE, José Alberto González Ruiz, ha assenyalat que al cap de l'any es publiquen prop de 75.000 contractes i més de 18.000 actes que es refereixen a subvencions. Gràcies a aquest llançament que fa la patronal, cada vegada que aparegui una licitació o subvenció apareix reflectit dins de la plataforma.





A més, es van a enviar avisos per correu electrònic i una newsletter amb aspectes d'interès per a les empreses, però també es van a incloure altres serveis, com la creació de fòrums, on les empreses puguin intervenir i conèixer sinergies que puguin tenir amb altres companyies que hagin presentat qualsevol licitació o hagin rebut una subvenció. Així, segons Ruiz, podran trobar socis per a un projecte concret.





D'altra banda, es desenvoluparan seminaris en línia que abordaran tot un seguit de qüestions operatives que poden ser d'interès pel que fa a la materialització d'aquests fons. D'altra banda, CEOE crearà un directori de consultores, despatxos d'advocats i assessories perquè les empreses l'utilitzin lliurement.





Web: www.ceoexeuropa.es