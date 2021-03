Ángeles Delgado: "La transformació digital no és tecnològica, ha de tenir a les persones en el centre"

Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu, ha estat la ponent convidada al Webinar Esmorzar CEDEIX de Aquest 3 de març organitzat per la Fundació CEDE-Confederació Espanyola de Directius i Executius sota el títol 'Reimaginant els negocis i la societat'.









Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu / @AngelesDelgado_





Delgado, després d'agrair les paraules de César Arranz, i la invitació a participar en l'Esmorzar CEDE, ha iniciat el seu discurs donant l'enhorabona als directius espanyols per la seva actuació durant la pandèmia. Ha afirmat que "un dels papers que tenim els directius és el de generar confiança a la nostra societat".





Ha continuat parlant de la tecnologia i ha exposat que "la transformació digital no és tecnològica, ha de tenir a les persones en el centre". En aquesta línia ha remarcat l'acceleració que ha patit la tecnologia en els últims temps i el canvi de comportament que han patit els usuaris.













@CEDE





La ponent ha prosseguit el seu discurs declarant que hi ha hagut un canvi en la transformació de la tecnologia i que aquesta és "una eina de valor estratègic imprescindible". Aquests canvis, ha manifestat, "suposen una profunda transformació interna, no es pot parlar únicament de teletreball, va molt més enllà d'això".





D'altra banda, ha parlat de el paper que les empreses han hagut de emprendre amb relació a la solució dels reptes globals. En aquest sentit, "la tecnologia no s'ha d'utilitzar com un mitjà, sinó que és un fi", segons ha explicat la ponent. Ha afirmat que "vivim en un món absolutament connectat i el que passa en un lloc ens afecta a tots".

















@CEDE





Ángeles Delgado ha remarcat la importància de comptar amb un "lideratge renovat: un lideratge que va més enllà dels stakeholders de l'empresa, que veu la diversitat com una cosa fonamental, i situa les persones en el centre d'aquest procés. Aquest líder ha de generar confiança tant dins com fora de l'organització ". Només amb aquest lideratge es pot afirmar que "la tecnologia és una palanca per reimaginar els negocis i la societat". A continuació, ha exemplificat l'ús d'aquesta eina en el sistema industrial, judicial, el sector turístic i el sistema sanitari.





La ponent ha conclòs la sessió exposant les dues paraules clau cap al futur: "confiança i col·laboració".





Marieta de l'Rivero, presidenta de Onivia, ha clausurat l'Esmorzar Webinar fent un recopilatori de les idees que la ponent ha exposat en el torn de preguntes: la importància de la col·laboració publicoprivada, la inversió en les pimes, la necessitat de transformar el sector públic, i l'interès en modificar el sistema educatiu perquè respongui a les necessitats de les empreses.