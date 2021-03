Brussel·les s'inclina per mantenir suspeses les regles sobre dèficit i deute el 2022

La Comissió Europea augura que les regles fiscals comunitàries, que estableixen límits a el dèficit i el deute públics dels països, seguiran suspeses també el 2022 perquè els governs puguin seguir adoptant mesures d'estímul que impulsin les seves economies i compensin l'impacte de la pandèmia.





Ursula Von der Leyen (OT)





La decisió encara no és ferma i es prendrà segurament al juny, quan hi hagi més certeses sobre l'evolució prevista de l'economia, però tot apunta que la Unió Europea es prepara per mantenir activada la "clàusula general d'escapament" de l'Pacte d'Estabilitat i creixement, activada al març de 2020 per congelar les sendes de consolidació fiscal als Estats membres.





Així ho preveu el document de "orientacions" pressupostària que ha presentat aquest dimecres l'executiu comunitari per obrir el debat a l'respecte. Brussel·les considera, en concret, que el criteri clau per a activar de nou aquesta clàusula és que l'economia de l'bloc recuperi el seu nivell previ a la pandèmia.





Això suposa, bàsicament, que l'economia remunti fins a arribar al PIB que tenia a finals de 2019, cosa que no està previst a l'almenys fins que acabi 2022. "En conseqüència, les actuals indicacions preliminars apuntarien a seguir aplicant la clàusula d'escapament general a 2022 ja desactivar a partir de 2023 ", subratlla el text.