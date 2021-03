VÍDEO: El Gremi de Restauració recorda el patiment que estan generant les restriccions a les famílies

El Gremi de Restauració de Barcelona ha volgut recordar avui, a través d’un vídeo, l’asfíxia de tot un sector assetjat per les restriccions. “És la propietària del bar de sota, el cambrer que cada dia ens serveix el cafè o la mare dels nens que juguen amb els nostres, i ho estan passant molt malament”, explica Roger Pallarols, director del Gremi; “com a societat no podem mirar cap a una altra banda i ignorar el patiment dels nostres conciutadans. Les xifres d’atur i de treballadors en ERTO són terribles, però encara ho és més el drama humà i familiar que estan generant unes mesures que, des del 21 de desembre, obliguen bars i restaurants a treballar a mig gas”.





El sector espera un pas ferm cap a la reactivació a partir de dilluns. “Hem de superar el model de franges horàries i recuperar l’obertura continuada fins al toc de queda, també als espais de restauració dels centres comercials. El Govern ho té tot a favor per estabilitzar el funcionament dels bars i restaurants: l’evolució de la pandèmia és positiva i els negocis, certament, necessiten «més aire» (tal com el secretari de Salut Pública ha reconegut). També la ciutadania està esgotada i demanda normalitzar espais d’oci i de sociabilitat (amb restriccions d’aforament, distàncies, etc.). Animem el Govern a ser valent; ens trobarà al seu costat”.

















En aquest sentit, el Gremi es pregunta si convé seguir alimentant el discurs catastrofista i l’alarma permanent en què ens trobem immersos des de fa un any. També unes mesures restrictives que la població ha deixat de compartir. “És evident que la majoria de barcelonins ha decidit recuperar, amb canvis i en la mesura del possible, les rutines d’abans de la pandèmia. Arriba el cap de setmana i les places, els parcs i les platges s’omplen de veïns i veïnes”, constata Pallarols; “gestionar la pandèmia, ara, passa per potenciar espais segurs com la restauració”.