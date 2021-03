Una part dels "riders" es manifesten pel centre de Barcelona demanant poder ser autònoms

Tal com ha passat en altres deu ciutats espanyoles, els "riders" s'han manifestat aquest dimecres pel centre de Barcelona per demanar que en la Llei que s'està elaborant al voltant de la seva figura s'inclogui l'opció de ser autònom.









Manifestació que transcorre pel carrer Balmes amb Ronda Universitat a Barcelona / @Catalunyapress





En aquest context, la plataforma Glovo enviat un missatge als seus treballs per informar-los que es cancel·larà el servei a domicili durant les hores de la manifestació d'aquest col·lectiu.





Per la seva banda, la plataforma Stuart ha traslladat un missatge de suport a tots els repartidors autònoms i associacions que es manifesten però ha aclarit que oferirà un servei mínim als clients. Stuart comparteix "les motivacions que han portat a la convocatòria de les mateixes i seguirà treballant intensament en trobar una solució reguladora amb un model flexible, sostenible i amb proteccions addicionals per als repartidors", ha subratllat en un comunicat.





El coordinador d'turespuestasindical.es d'UGT, Rubén Sanz, ha explicat que aquesta acció empresa per les plataformes és un «cessament d'activitat», amb una motivació «que no és altra que obligar la gent a manifestar-se per defensar el model de falsos autònoms ». «Et estan obligant a que et manifestis», ha denunciat Sanz, qui ha ressaltat que no es tracta d'una mobilització espontània.





La manifestació ha estat convocada per l'Associació Professional de Riders Autònoms (APRA) i Repartidors Units.





Els repartidors tornaran a concentrar-se en els carrers per reclamar els seus drets, després que en l'anterior manifestació, que va tenir lloc el 4 de febrer, es mobilitzessin més de 2.000 'riders' de 11 ciutats espanyoles.