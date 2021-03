CaixaBank va aportar 9.611 milions d'euros al PIB espanyol el 2020, un 0,86% del total

CaixaBank va aportar 9.611.000 d'euros al producte interior brut (PIB) espanyol amb la seva activitat el 2020, un 0,86% del total del PIB, ha informat l'entitat bancària aquest dimecres en un comunicat.





CAIXABANK





El 2020 l'entitat va augmentar en 143 milions d'euros la contribució anual a la producció nacional respecte a 2019, i va incrementar en 100 punts bàsics la seva aportació al PIB, en termes relatius.





Les xifres, recollides en l'estudi de l'impacte socioeconòmic i contribució als objectius de desenvolupament sostenible de CaixaBank, quantifica l'aportació de totes les activitats del banc: contribució a la feina, inversió creditícia, impostos, dividends, acció social i inclusió financera.





OFICINES AL 91% DE LOCALITATS





L'entitat ha destacat que té a l'almenys una oficina en totes les ciutats d'Espanya amb més de 10.000 habitants i en el 94% de les poblacions de més de 5.000; concretament, està present en 215 localitats espanyoles, el que es tradueix en el fet que el 91% dels ciutadans tenen al menys una oficina CaixaBank al seu municipi.





Pel que fa a l'accessibilitat, durant el 2020, 49 oficines van eliminar "barreres arquitectòniques" i el percentatge d'oficines accessibles puja al 94%, mentre que el 99% dels caixers de l'entitat ho són plenament.





CLIENTS I INVERSORS





CaixaBank té 13,3 milions de clients, la qual cosa suposa una penetració de particulars del 30,9% a Espanya, el 23,9% dels quals la tenen com a primera entitat.





També compta amb 564.723 accionistes amb una capitalització borsària de 12.558.000 d'euros, cosa que demostra, a ulls de l'entitat, "la confiança" cap a ella en els mercats de valors.





COVID-19





L'entitat ha xifrat en 4.600 milions d'euros els crèdits ICO que ha concedit a autònoms, emprenedors i empreses a través de més de 154.000 operacions tramitades en el context de la crisi del coroanvirus, i ha ampliat l'accés a microcrèdits familiars a titulars amb ingressos inferiors a 19.300 euros.





Un total de 4.786 clients s'han beneficiar de mesures com la condonació de lloguers d'immobles propietat de l'entitat entre els mesos d'abril i juliol de 2020 i la pròrroga automàtica dels contractes d'arrendament amb venciment a 1 d'octubre del mateix any.





INVERSIÓ "SOCIALMENT RESPONSABLE"





CaixaBank assegura haver exercit una inversió "socialment responsable" durant 2020: l'entitat va emetre dues bons socials - cada un per valor de 1.000 milions d'euros-- el primer dels quals va destinar a finançar préstecs per lluitar contra la pobresa, per la feina digne i la creació de llocs de treball en zones desfavorides d'Espanya.





El segon bo va ser dirigit a finançar mesures anticoronavirus, amb la finalitat de mitigar els impactes econòmics i socials de la pandèmia, i també va emetre un bo verd, dotat de 1.000 milions, per finançar projectes que contribueixen a la sostenibilitat mediambiental.