Carla Antonelli avala l'autodeterminació de gènere i veu "inhumà i esgotador" que es qüestioni a les persones 'trans'

La diputada de l'Assemblea de Madrid Carla Antonelli ha donat suport aquest dimecres l'autodeterminació de gènere --inclosa en l'esborrany de la futura llei 'trans' - perquè és "inhumà i esgotador" que es qüestioni contínuament la identitat de les persones 'trans '.





Carla Antonelli (EP)









"Estem fartes de tuteles i tutelatges", ha comentat en una intervenció davant la comissió parlamentària de Drets Socials en què ha exposat la seva experiència com a ponent de la llei autonòmica de Madrid.





Així, ha criticat que estiguin "en dubte" des de petites i "depenent" de la tutela d'un jutge o un psiquiatre, perquè crea "inseguretat", més encara en els últims anys quan l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va sentenciar el 2018 que la transsexualitat no és un trastorn mental.





"No estem boges, no necessitem que un psiquiatra confirmi que sóc una dona", ha indicat.





Ha defensat, també com a activista, que les persones 'trans' s'han convertit en "resilients" per "construir escales i sobrepassar murs" en la defensa dels drets i davant d'una "immensa pressió social" que explica l'alta taxa de suïcidis en el col·lectiu.





A més, no entén que "s'hagi creat un fals debat i un problema on no existia" amb la futura llei estatal perquè el feminisme els "va rebre amb els braços oberts" des dels anys 90 i ara "no s'entén ni es comprèn" que s'hagin convertit en un "perill" per a les dones i els espanyols.





"No som un perill per a ningú, només persones que intentem aixecar el cap", ha indicat, lamentant que hi ha menors que "viuen una tortura psicològica" i molta "pressió en xarxes socials" que no s'escandalitza perquè s'ha "devaluat" a les persones trans.





"Ens han despullat de la nostra ànima com a éssers humans, el maltractament és intolerable", ha assenyalat.





En aquesta línia, ha alertat també de la "immensa bretxa de desigualtat" que afecta les persones 'trans' amb "ferides que no acaben de tancar" com una "insofrible" taxa d'atur, la discriminació laboral o les dificultats per arribar a final de mes.





Antonelli ha advertit que els atacs físics i agressions sexuals a persones 'trans' han augmentat un 32% en els últims cinc anys i ha crescut també l'abandonament escolar, i ha remarcat la "neguit" que pateixen les persones 'trans' al sentir-se contínuament "vigilades".





"UNA LLEI QUE NO RESTA A NINGÚ"





Per això, ha demanat als diputats canaris que aprovin la llei integral 'trans' --ja a la recta final de les esmenes-- perquè les illes es converteixin en un "referent" de drets i en un "espai segur".





"Aprovem una llei que no resta res a ningú, suma drets i ens enriqueix com a poble, com a persones, aprovem la llei perquè ningú hagi d'abandonar la seva llar o exigir ser tractada des del respecte. Aquesta llei es tracta d'això: respecte, llibertat i dignitat d'un col·lectiu que porta massa dècades reclamant ", ha assenyalat.





Antonelli sí que ha demanat que es respecti l ' "esperit" dels col·lectius i sense por al Tribunal Constitucional perquè cap de les onze lleis autonòmiques "ha estat tombada", recordant que la llei canària de 2014 "va tirar endavant perquè era el menys dolent" i permetia l'atenció sanitària però era una "llei patologitzant" que ara "no té ni cap ni peus".





"No volem que ens toleren, volem que ens respectin, de tolerància anem bé servides, ara anem a la següent casella", ha indicat.





Melodie Mendoza (ASG) ha comentat que l'objectiu és fer una llei "avantguardista i que sigui referent" i espera que hi hagi "consens" a la Cambra perquè és una iniciativa "que ve del carrer" i que ve a demanar "respecte" a la diversitat sexual i de gènere.





Ha criticat que les persona 'trans' pateixin "violència" gairebé diàriament i també en l'àmbit familiar pel que proposa "castigar" els que fan patir a aquestes persones, al temps que ha demanat més "sensibilització" des dels centres educatius.





El DRET A LA IDENTITAT NO ÉS UN CAPRITX





Maria del Río, de Si Podem, ha comentat que "hi ha un debat en la societat" al dret a l'autodeterminació, "a ser qui ets i no et penalitzin per això", titllant de "molt cruel" que no s'entengui la " cara de patiment "que arrosseguen les dones 'trans'.





Ha demanat "posar-se en la pell" d'aquestes persones i entendre que el seu dret a la identitat "no és capritxosa", i tot i que s'ha anat "avançant" en drets, hi ha una "deute històric" amb les persones 'trans'.





A més, ha criticat que es parli de "esborrat de les dones" amb les noves lleis 'trans'.

Carmen Hernández (NC) ha dit que Antonelli és un "exemple viu" que "el canvi i el progrés és possible" si bé encara "insuficient" per a les persones 'trans', que han de seguir "lluitant cada dia" en defensa seus drets.





Ha lamentat que es vulgui "imposar" la identitat a altres persones i defensat, per contra, el moviment "potent i organitzat" de l'àmbit de la LGTBI a Canàries i el "consens" assolit a la Cambra --a falta de el Grup Popular- -, que ha de ser avalat pels mateixos col·lectius. "Aquesta és una línia vermella per a nosaltres", ha comentat.





Llum Reverón, de el Grup Popular, ha comentat que el seu grup no va a ajudar a "retrocedir gens ni mica" en els drets de les persones 'trans', amb un Parlament canari que està "al segle XXI", i recordant que la llei canària es va aprovar per consens el 2014, "pionera i a l'avantguarda", encara que no desenvolupada en la seva integritat.





FALTA DE CONSENS AMB EL GRUP POPULAR





Sobre la nova llei que tramita la Cambra, ha lamentat que no hi va haver consens en la presentació d'esmenes i es va deixar al Grup Popular al marge. "No passem per la imposició", ha indicat, advertint que la nova norma té "inseguretat jurídica" segons els criteris de el Consell Consultiu.





Jesús Machín, de el Grup Nacionalista, ha comentat que els grups parlamentaris han donat un exemple de "unitat d'acció" a l'hora de lesgislar en favor de les persones 'trans' i sosté que la nova llei autonòmica els donarà més "protecció", fins i tot en matèria d'ocupació.





Omar López, de el Grup Socialista, ha donat suport que Canàries compti "com més aviat" amb una nova llei que "elimini traves" i garanteixi el compliment dels drets de les persones 'trans' i intersex i s'acabi amb la "cultura patologitzant".





Ha apuntat que el nou text "no és un caprici" i està consensuat amb els col·lectius LGTBI i va defensar que Antonelli és un "exemple vital" que ha obert "molts camins" a les persones 'trans'.