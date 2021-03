Sánchez i el Rei visitaran la planta de Seat a Martorell aquest divendres

El Rei Felip VI (c); i el president de Govern, Pedro Sánchez (d), durant l'acte lliurament de premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW), a Barcelona





El president de Govern, Pedro Sánchez, i el rei Felip VI visitaran aquest divendres la planta de Seat a Martorell (Barcelona) pel 70 aniversari de l'automobilística.





Es tracta d'una visita que estava prevista per a finals de desembre, però que es va haver de cancel·lar per la quarantena que va haver de fer Sánchez pel contacte que va mantenir en un dinar amb el president de França, Emmanuel Macron, dies abans que el mandatari francès donés positiu per coronavirus.





Fonts governamentals van informar aquest dilluns que Casa Reial i Moncloa estaven preparant una visita del cap de l'Estat i de l'Executiu per a aquest divendres.