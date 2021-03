El PDeCAT celebra aquest dissabte un Consell Nacional per analitzar el 14F i determinar el seu futur

El PDeCAT ha convocat aquest dissabte un Consell Nacional per analitzar el resultat de les eleccions del 14 de febrer, en què no van aconseguir tenir representació al Parlament, i per determinar els passos a seguir en relació al futur del partit.





PDeCAT (EP)





Així ho han explicat fonts de la formació després que el PDeCAT s'imposés "un període de reflexió" abans de convocar dit Consell Nacional per a posicionar-se internament i políticament davant aquesta situació.





Al Consell Nacional, que es farà de forma telemàtica a partir de les 10h, està previst que es faci una anàlisi dels resultats electorals, que el president del partit, David Bonvehí, presenti l'informe de la direcció, i s'articuli un full de ruta sobre el futur de la formació per concretar horitzons de futur, polítics i econòmics.





I és que, tot i quedar-se fora de Parlament, el partit sempre ha reivindicat com a motors seva fortalesa municipal i la seva presència al Congrés, punts que s'emfatitzen de cara a abordar escenaris com el de les futures eleccions municipals, previstes per a 2023.





Tot això tindrà lloc després de les recents declaracions de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, associat de base del PDeCAT, que va explicar que vol visitar el seu homòleg Carles Puigdemont durant les pròximes setmanes per buscar la "reconciliació" entre Junts i PDeCAT amb l'objectiu de recosir l'espai i recuperar la seva hegemonia.





El debat ja està servit entre els 8.000 associats del partit i els seus més de 200 alcaldes a l'espera del Consell Nacional d'aquest dissabte.