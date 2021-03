Concedeixen la llibertat provisional al comissari Villarejo

En l'acte, l'instructor imposa a Villarejo unes mesures cautelars que consisteixen en compareixences diàries davant el jutjat corresponent al seu domicili (Boadilla de la Muntanya, a Madrid), la retirada del passaport amb requeriment exprés de prohibició d'obtenir un de nou, la prohibició de sortida del territori nacional i l'obligació de comunicar al Jutjat Central d'Instrucció 6 qualsevol canvi de domicili o residència.





L'escrit del jutge recull les últimes resolucions de la Secció Quarta de la Sala Penal que va acordar la llibertat de l'excomissari en les peces 2, 3 i 6 --Iron, Land i Pintor--, així com l'acumulació de les mateixes, i en les que la Sala manifesta la impossibilitat d'assenyalar el judici amb anterioritat al 3 de novembre de 2021, data en la qual es compliria el màxim legal de presó preventiva de quatre anys.





A més, el magistrat explica que l'estat de tramitació de la peça principal i de les restants peces separades estan en fase d'instrucció i no permet la seva immediata conclusió i, per tant, tampoc la seva enjudiciament abans de la data d'expiració del termini màxim de presó provisional.





DISMINUEIX EL RISC DE OCULTACIÓ D'ACTIUS

Després de repassar els punts més rellevants de l'informe del fiscal sobre els riscos que comporta la posada en llibertat del comissari, l'acte assenyala que s'han assegurat les responsabilitats civils de l'investigat i que per tant disminueix el risc d'ocultació d'actius. I afegeix García-Castelló que per tant ara hi ha possibilitat que es puguin acordar mesures "menys costoses i igualment efectives" per garantir la seva presència en el procés, "atenuant els indicadors de risc que assenyala el fiscal en el seu informe".





El titular de Jutjat Central d'Instrucció 6 adverteix no obstant que si es incomplís qualsevol de les mesures de control podrà valorar la modificació de la seva situació personal. Després acordar la seva posada en llibertat, assenyala que s'ha de notificar a les parts i als el Ministeri Fiscal, i recorda que la sentència no és ferma i es poden interposar recursos de reforma en els pròxims tres dies, i subsidiàriament d'apel·lació dins dels cinc dies següents .





El comissari Villarejo va ingressar al centre penitenciari d'Estremera a principis de novembre de 2017 després de ser detingut per l'operació 'Tàndem'. Sortirà de la presó després de tres anys i quatre mesos de presó.