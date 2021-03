La Policía de Mataró investiga la mort d'Àlex Casademunt

La Policia Local investiga les circumstàncies de l’accident mortal que va tenir lloc ahir dimarts, 2 de març, a les 21.44 h, a la carretera de Cirera, entre les places de França i de la Gran Bretanya, en el pont que passa per sobre de la ronda de Mataró (C-32).





Àlex Casademunt (EP)





El sinistre es va produir per un xoc frontal entre els angles esquerres d’un turisme, que circulava en sentit descendent, i un autobús de la línia 5 del servei Mataró Bus, que circulava sense passatgers en direcció a l’Hospital. Com a resultat de la collisió va morir el conductor del turisme, un home de 39 anys amb les inicials A.C.G.

Arran de l’accident es van activar quatre vehicles de Bombers de la Generalitat, que van fer l’excarceració de la víctima mortal, tres del Servei d’Emergències Mèdiques, i quatre vehicles de la Policia Local de Mataró. El cos de la víctima va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya per a la pràctica de l’autòpsia.

La Policia Local investiga les circumstàncies del sinistre per determinar-ne les causes. Aquest és el primer accident mortal que hi ha hagut a Mataró en els darrers tres anys.