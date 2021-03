El Covid-19 pot matar les cèl·lules del múscul cardíac

Un nou estudi de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington a San Luis (Estats Units) ha evidenciat que el dany cardíac dels pacients amb COVID-19 es deu al fet que el virus envaeix i es replica a l'interior de les cèl·lules de l' múscul cardíac, el que provoca la mort de les cèl·lules i interfereix en la contracció del múscul cardíac.





EUROPAPRESS





En el seu treball, publicat a la revista científica 'Journal of the American College of Cardiology: Basic to Translational Science', els investigadors van utilitzar cèl·lules mare per dissenyar un teixit cardíac que modela la infecció humana i podria ajudar a estudiar la malaltia i desenvolupar possibles teràpies .





"Al principi de la pandèmia, vam tenir proves que aquest coronavirus pot causar insuficiència cardíaca o lesions cardíaques en persones generalment sanes, el que va ser alarmant per a la comunitat de cardiòlegs. El nostre estudi és únic perquè demostra definitivament que, en els pacients amb COVID- 19 que van desenvolupar insuficiència cardíaca, el virus infecta el cor, concretament les cèl·lules del múscul cardíac ", explica l'autor principal de la investigació, Koryo J. Lavine.





Aquests científics també van utilitzar cèl·lules mare per dissenyar teixits que modelen com es contreu el teixit cardíac humà. A l'estudiar aquests models de teixit cardíac, van determinar que la infecció viral no només mata les cèl·lules del múscul cardíac, sinó que destrueix les unitats de fibres musculars responsables de la contracció del múscul cardíac. També van demostrar que aquesta mort cel·lular i la pèrdua de fibres de múscul cardíac poden produir-se fins i tot en absència d'inflamació.





"La inflamació pot ser un segon cop sobre el dany causat pel virus, però la inflamació en si mateixa no és la causa inicial de la lesió cardíaca", apunta Lavine.





Altres infeccions víriques s'han associat des de fa temps a danys al cor, però Lavine argumenta que la SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, és únic per l'efecte que té al cor, especialment en les cèl·lules immunitàries que responen a la infecció. Al COVID-19, les cèl·lules immunitàries anomenades macròfags, monòcits i cèl·lules dendrítiques dominen la resposta immunitària. En la majoria dels altres virus que afecten el cor, les cèl·lules T i B del sistema immunitari entren en escena.





"El COVID-19 està provocant una resposta immunitària diferent en el cor en comparació amb altres virus, i encara no sabem què vol dir això. En general, les cèl·lules immunitàries que s'observen en resposta a altres virus tendeixen a estar associades a una malaltia relativament curta que es resol amb cures de suport. Però les cèl·lules immunitàries que veiem en els pacients amb COVID-19 tendeixen a associar-se amb una malaltia crònica que pot tenir conseqüències a llarg termini. es tracta d'associacions, de manera que necessitarem més recerca per entendre el que està succeint ", assenyala l'investigador.





Part de la raó per la qual aquestes qüestions de causalitat en el dany cardíac han estat difícils de respondre és la dificultat d'estudiar el teixit cardíac dels pacients amb COVID-19. Els investigadors van poder validar les seves troballes estudiant el teixit de quatre pacients amb COVID-19 que presentaven lesions cardíaques associades a la infecció, però es necessita més investigació. Per a això, estan treballant en el desenvolupament d'un model de ratolí de la lesió cardíaca.