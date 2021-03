Estudis espanyols conclouen que els fàrmacs antipsicòtics podrien tenir un efecte protector davant el Covid

Dues investigacions liderades per la Unitat de Salut Mental de l'Hospital Universitari Verge del Rocío, que compten amb la col·laboració del CIBERSAM a través del grup de recerca coordinat per Benet Crespo, ha conclòs que els fàrmacs antipsicòtics podrien tenir un efecte protector enfront de la SARS-CoV -2.





Per aquest motiu, els pacients que són tractats amb aquests medicaments tenen un menor risc d'infectar-se o patir la malaltia d'una manera més lleu en cas de contagiar finalment.





Així, un primer estudi descriptiu epidemiològic d'una mostra de 698 pacients en tractament amb antipsicòtics a l'hospital sevillà va mostrar que els fàrmacs antipsicòtics podrien protegir tant de la infecció com de la tendència a la gravetat clínica de la infecció per Covid-19.





"Són troballes molt interessants que realment reflecteixen una realitat clínica on veiem pocs pacients amb malaltia Covid-19 greu, tot i concórrer en ells diversos factors de risc", ha dit el psicòleg clínic de l'Hospital Universitari Verge del Rocío, i primer signant de un dels dos treballs, Manuel Canal Rivero.





En aquest grup de persones, prossegueix, el nombre de malalts COVID-19 és menor del que s'esperava, i en aquells casos en els quals s'ha produït una infecció demostrada l'evolució és benigna sense arribar a situació clínica de risc vital. "Aquestes dades en el seu conjunt semblen apuntar l'efecte protector de la medicació", ha asseverat.





De manera complementària a aquest estudi, el mateix grup de recerca ha observat que molts dels gens l'expressió es veu alterada pel Covid-19 són regulats a la baixa i d'una manera significativa pels fàrmacs antipsicòtics, que habitualment es fan servir per a tractament de malalties amb símptomes psicòtics.





Aquesta troballa s'ha aconseguit investigant el perfil d'expressió gènica (indicador dels processos biològics activats) de pacients Covid-19 (cohort de Wuhan) i de pacients en tractament amb fàrmac antipsicòtic (en concret, aripiprazol) de la cohort del Programa Intervenció en les Fases primerenques de les Psicosis (PAFIP) iniciat fa 20 anys a l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla de Cantàbria per Benet Crespo-Facorro i actual director de la Unitat de Salut Mental de l'Hospital Universitari Verge del Rocío.





"D'una forma cridanera hem demostrat com els antipsicòtics redueixen l'activació de gens implicats en moltes de les vies inflamatòries i immunològiques associades a la gravetat de la infecció COVID-19", ha comentat el primer autor del segon treball, Crespo-Facorro.





A més, ha destacat que, tot i que es tracta d'una troballa que requereix replicació, aquest descobriment podria tenir una gran transcendència ja que el tractament de Covid-19 amb fàrmacs que estan originalment indicats per a situacions clíniques no relacionades, és a dir, el reposicionament de fàrmacs es ha demostrat com a font interessant de tractaments eficaços per a pacients Covid-19.





Les dues investigacions, recentment publicades en revistes del primer quartil i per tant de gran impacte en la comunitat científica internacional, han estat liderades pel grup de Psiquiatria Traslacional de l'Institut de Biomedicina de Sevilla, pertanyent al CIBERSAM, en col·laboració amb investigadors de IDIVAL (Santander ), del servei de Malalties Infeccioses del HUVR, de la Unitat de Bioinformàtica del servei Nucleus de la Universitat de Salamanca, i investigadors del CSIC.