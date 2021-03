El somni americà s'instal·la a CaixaForum Barcelona

L’exposició El somni americà. Del pop a l’actualitat narra la revolució plàstica del gravat en l’art dels Estats Units durant els últims seixanta anys, prenent com a punt de partida l’art pop i passant per altres moviments artístics com ara l’abstracció, el minimalisme, el fotorealisme i la figuració.









D’esquerra a dreta: el director de l’Àrea de Cultura i Divulgació Científica de la Fundació ”la Caixa”, Ignasi Miró; la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, i el director de CaixaForum Barcelona, Lluís Noguera, han presentat l’exposició El somni americà. Del pop a l’actualitat (La Caixa)









S’hi exhibeixen més de 200 obres, la majoria procedents del British Museum de Londres, d’artistes com Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Willem de Kooning, Donald Judd, Jasper Johns, Jim Dine, Richard Estes, Kiki Smith, Robert Longo o Guerrilla Girls.





El recorregut analitza com l’art gràfic va crear, sobretot a partir de la irrupció de l’art pop en la cultura visual americana, un nou tipus de públic de classe mitjana que podia adquirir obra seriada. En aquestes obres, els artistes parlaven de temes com el consumisme, la política, el feminisme i els drets civils.





La mostra, que estarà oberta del 3 de març al 13 de juny de 2021, viatja per primera vegada fora de la Gran Bretanya per recalar a CaixaForum Barcelona. Es tracta de la cinquena collaboració entre el British Museum i la Fundació ”la Caixa”.