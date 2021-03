Una àguila cuabarrada que es va electrocutar a Tarragona s'ha recuperat amb èxit

Tècnics de l'Institut per la Conservació dels rapinyaires (ICRA) han donat per recuperada amb èxit un àguila cuabarrada que va ser alliberada a l'octubre de 2019 a la serra de Coll de l'Alba, a Tortosa (Tarragona), després de patir una electrocució.





L'àguila recuperada ha aconseguit parella i s'ha reproduït (EP)





Així ho ha informat en un comunicat aquest dimecres la companyia elèctrica Endesa, que va finançar un dispositiu GPS per poder fer el seguiment de l'au i estudiar el seu comportament, que ha resultat "adequat a l'espècie" segons els tècnics.





L'espècimen havia estat tractat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent, a Lleida, on se li havia aplicat una innovadora tècnica amb làser a través d'un equip adquirit per Endesa per curar les cremades.