El coronavirus ha disparat la bretxa de la pobresa entre homes i dones

La pandèmia de coronavirus empenyerà a 47 milions de dones i nenes a la pobresa, augmentant amb això de forma dramàtica la bretxa entre homes i dones en aquest apartat i revertint els avenços realitzats, segons alerten ONU Dones i el Programa de l'ONU per al Desenvolupament (PNUD).





Nenes en una escola de l'Afganistan (EP)





D'acord amb les projeccions realitzades pel Pardee Centre for International Futures de la Universitat de Denver a petició d'aquestes dues agències de l'ONU, la taxa de pobresa augmentarà un 9,1 per cent entre 2019 i 2021 en lloc de reduir un 2, 7 per cent, com estava previst.





Segons aquestes projeccions, tot i que la pandèmia i la crisi econòmica que porta aparellada farà augmentar la pobresa a nivell mundial, les dones es veuran afectades de manera desporporcionada. Així, per 2021 per cada 100 homes d'entre 25 i 34 anys que viuen en la pobresa extrema, és a dir amb menys de 1,9 dòlars al dia, hi haurà 118 dones de la mateixa edat i la diferència serà de 121 enfront de 100 per 2030





En alguns àmbits les dones poden patir retrocessos de fins a 10 anys en els avenços assolits. Un dels motius pels quals les dones estan patint de manera més forta la crisi del coronavirus és que els sectors econòmics més precaris solen estar representats majoritàriament per la pandèmia. A Espanya, per exemple, succeeix amb el turisme, la restauració i el treball de la llar. Als països amb les rendes més baixes, la situació és encara més perillosa, ja que el 92% de les dones tenen ocupacions informals i insegurs, i no disposen d'accés a prestacions per atur.





La directora d'ONU Dones, Phumzile Mlambo-Ngcuka, denuncia que les dones "assumeixen la major part de la responsabilitat en la cura de la família, cobren menys, estalvien menys i tenen ocupacions molt menys segurs", fins a un 19 per cent més que els homes, de manera que aposta per "posar a les dones en el cor de la recuperació de la pandèmia". Dels 96 milions de persones als quals la pandèmia empenyerà a la pobresa extrema per 2021, 47 milions són dones i nenes, el que elevarà el nombre total fins als 435 milions.





Les projeccions, segons les agències de l'ONU, apunten que aquesta dada no tornarà als nivells previs al coronavirus fins 2030.





EL COST D'ACABAR AMB LA POBRESA

Segons Nacions Unides, el 2021 hi haurà 247 milions de dones de més de 15 anys en situació de pobresa extrema, mentre que el nombre d'homes serà de 236 milions. A més, les zones que es veuran més afectades seran l'Àfrica subsahariana i Àsia meridional.





Malgrat el "alarmant" d'aquestes dades, segons ONU Dones i PNUD, només caldria el 0,14 per cent del PIB mundial --uns 2 bilions de dòlars-- per acabar amb la pobresa al món per 2030 i 48.000 milions de dòlars per suprimir la bretxa de gènere.





No obstant això, "la xifra real podria acabar sent molt més gran, especialment si els governs no actuen o actuen massa tard", prevenen. Així les coses, l'administrador del PNUD, Achim Steiner, sosté que "més de 100 milions de dones i nenes podrien ser tretes de la pobresa si els governs duen a terme una estratègia integral que busqui millorar l'accés a l'educació i la planicació familiar , salaris justos i iguals, i ampliar les transferències socials ".





"Les dones estan suportant el gruix de la crisi de COVID-19 ja que és més probable que perdin la seva font d'ingressos i és més improbable que tinguin cobertura social", subratlla Steiner, per a qui "invertir en reduir la desigualtat de gènere no només és intel·ligent i assequible, sinó també una elecció urgent que els governs poden fer per revertir l'impacte de la pandèmia en la reducció de la pobresa ".