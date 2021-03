El Barça es reenganxa a la temporada mentre Messi és sondejat pel Bayern Munic

El millor Barça de la "Era Koeman" ha segellat èpica i brillantment el seu bitllet per intentar aconseguir la seva 31a Copa del Rei el 17 d'abril a la finalíssima de l'Estadi de la Cartuja de Sevilla davant del guanyador de la no menys emocionant i ajustada eliminatòria entre l'Athletic Club i el Llevant que es dilucida aquest dijous.





L'equip barcelonista no tan sols ha remuntat al Sevilla (3-0) el segon round de la semifinal copera en un Camp Nou que hagués vibrat amb el partit exhibit pels seus sinó que ha confirmat que no està disposat a "llançar" la temporada .





En un partit en què, curiosament, Messi no va ser tant explosiu i decisiu com tantíssimes ocasions, els seus companys (amb Ousmane Dembélé obrint el marcador amb una nova diana, Piqué de cap providencialment en l'últim sospir per forçar la pròrroga, el danès Braithwaite convertint el gol que val un final i Ter Stegen aturant un penal) van donar una grandíssima alegria a la seva afició.





El Barça es reenganxa a la temporada mentre Messi (a la imatge en la remuntada d'aquest dimecres contra el Sevilla) és sondejat pel Bayern Munic. foto @rfef





En un context institucional que ha deixat ferida de mort la "marca Barça", el primer equip de futbol masculí s'aferra al curs exhibint bones sensacions per no desenganxar-encara de la Lliga. El partit de tornada dels vuitens de final de la Champions, el proper dimecres 10 d'abril, serà, però, una història totalment diferent. L'1 a 4 encaixat al coliseu blaugrana davant el PSG convida a no pensar en massa gestes.





A la llotja de Parc dels Prínceps de Paris s ja representarà a l'entitat el nou president sorgit dels crucials comicis de diumenge que ve 7 de març. El flamant màxim mandatari té davant seu i per raons molt òbvies una tasca titànica per intentar reflotar una dramàtica situació econòmica, institucional i de reputació d'una entitat castigada pels seus gestors.





Una de les múltiples tasques que haurà d'afrontar el nou president és el "Expedient Messi". En les últimes hores i, coincidint amb el gran partit del Barça davant el Sevilla, s'ha revelat que el Bayern Munic pensa sumar-se a l' intent de contratació del capità blaugrana.





Com ja va informar Catalunyapress el de Rosario no decidirà el seu futur (no oblidem que queda en llibertat d'aquí a tres mesos) fins intercanviar impressions amb el nou màxim mandatari barcelonista. El PSG vol incorporar al futbolista, a Leo li fa infinita il·lusió jugar de nou al costat del seu gran amic Neyma r ... però el Bayern Munic és una altra opció.





Els bavaresos li presenten a Messi una proposta irrebutjable: un equip capaç de vèncer amb autoritat a la Champions mitjançant un projecte totalment consolidat i guanyador. Bé ho sap el Barça que va ser humiliat pels alemanys (2-8) el passat 14 d'agost. Una data que, sens dubte, va marcar un punt d'inflexió molt negatiu pel que fa a el cicle de l'equip ara entrenat per un Koeman que, en les últimes setmanes i amb la Incorporació de gran i jove talent, sembla haver donat amb la tecla .