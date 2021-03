Sàmper defensa donar "aire" en les mesures amb reobertures esglaonades

@EP









El conseller d'Interior de la Generalitat en funcions, Miquel Sàmper, ha defensat aquest dijous donar "aire" a la ciutadania i als negocis a les mesures sanitàries pel Covid-19, amb reobertures esglaonades que permetin arribar amb bones dades epidemiològiques a la Setmana Santa.





Ho ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, després que la cadena hagi avançat que els restaurants podran obrir fins a les 17.00 hores a partir de dilluns que ve, segons les noves mesures de l'Procicat.





"Jo, des d'Interior, he dit que hi ha una tensió social que hem vist en els carrers, i segurament aquest aire de què va parlar el doctor Argimon col·laborarà a destensionar", ha mantingut Sàmper.





Segons ell, la fatiga pandèmica afecta de manera especial als joves i "és evident que hi ha una generació en un escenari complicat i que han viscut una vida certament complexa", marcada per la crisi de l'any 2007 i per la de l'coronavirus.





També ha detallat que el comitè de l'Procicat encara no ha abordat la qüestió de la mobilitat durant la Setmana Santa: "No ho hem parlat encara".





Sàmper compareixerà aquest dijous al costat de la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, per informar de la situació epidemiològica a Catalunya i de les noves mesures.