L'Ajuntament de Barcelona es persona, ara, contra els detinguts per cremar el furgó de la Urbana

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dijous que l'Ajuntament es personarà com a acusació particular contra els responsables de cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana amb un agent dins durant els disturbis de dissabte.





Colau ha qualificat els fets de "molt greus", i ha assegurat que es va posar en perill la vida de l'agent que es trobava a l'interior de la furgoneta.





"Avui mateix signaré aquesta personació", ha afegit, i ha explicat que l'Ajuntament només es persona com a acusació particular quan hi ha danys a treballadors municipals, però no en casos en què només hi ha danys materials, en què només van per la via civil.









Ada Colau confia que Pedro Sánchez mantingui la seva "paraula" i reguli els preus de l'lloguer @EP





REGULACIÓ LLOGUERS





Preguntada sobre la negativa d'el ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luís Ábalos, i de la ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, a impulsar la regulació dels preus de l'lloguer en aquest mandat, Colau ha dit que segueix confiant en la paraula de el president de Govern, Pedro Sánchez.





"No concebo que Ábalos o Calviño desautoritzen la paraula d'un president de Govern", ha subratllat, i ha insistit que Sánchez perdria molts punts si no compleix la seva paraula, en les seves paraules.





ACORD DE GOVERN





Colau ha afirmat que hi ha "dificultats" per tancar un Govern en clau independentista, i ha insistit a demanar a ERC una alternativa a un pacte amb Junts, pel que ha instat a seguir parlant i mantenir oberts els canals de diàleg.





"Junts ha pres una deriva molt dura i de confrontació, de nacionalisme excloent, coses que considero xenòfobes directament", ha dit l'alcaldessa, que ha demanat obrir una nova etapa a Catalunya.





VACUNACIÓ DE LES INFANTES





En relació a la vacunació de les infantes Elena i Cristina, Colau ho ha qualificat de "lamentable", i ha lamentat que la Monarquia espanyola no doni exemple, després que 'El Confidencial' avancés aquest dimecres que les filles de rei emèrit van rebre la vacuna en una visita al seu pare a Abu Dhabi.





"Em sembla lamentable. No sé ni com qualificar-lo. Ja van massa exemples de no exemplaritat", i ha afegit que espera que el PSOE canviï la seva posició respecte a la Monarquia per poder votar en un referèndum sobre monarquia o república.