Denunciat per conduir a 168 k m/h per la Ronda Litoral de Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona ha cursat una denuncia penal al conductor d'un turisme que en un tram de la Ronda Litorial on la velocitat màxima és de 60 km/h circulava a 168 km/h













@GuardiaUrbanaBarcelona





Els excessos de velocitat, i les sancions econòmiques, i detracció de punts derivats d'aquests, estan a l'ordre del dia. Són una cosa comuna i, si has tingut la prudència o la sort que mai t'ha arribat una multa per excés de velocitat, segur que coneixeràs a algú al qual sí li ha passat. Però el perillós arriba quan un excés de velocitat supera els llindars establerts per la Direcció General de Trànsit i es converteix en delicte, que està penat amb sancions molt dures, que inclouen la pena de presó, i la privació del dret a conduir vehicles de motor entre un i quatre anys.





Ara bé, què succeeix quan l'excés de velocitat es converteix en delicte? Que elevat ha de ser l'excés de velocitat perquè sigui considerat un delicte? En tractar-se d'un delicte penal, els excessos de velocitat més greus estan tipificats en el propi Codi Penal, article 378.1, en el qual resa el següent:





El que conduís un vehicle de motor o un ciclomotor a velocitat superior en seixanta quilòmetres per hora en via urbana o en vuitanta quilòmetres per hora en via interurbana a la permesa reglamentàriament, serà castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de sis a dotze mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies, i, en qualsevol cas, amb la de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys





Quan es considera que un excés de velocitat és delicte. Partint d'aquest article del Codi Penal, podem resumir que un excés de velocitat es transforma en delicte quan es produeixen els següents excessos de velocitat:





- Limiti de 30 km/h (ciutat): circular a més de 90 km/h - Limiti de 50 km/h (ciutat): circular a més de 110 km/h - Limiti de 90 km/h (ciutat): circular a més de 170 km/h - Limiti de 120 km/h (ciutat): circular a més de 200 km/h





En qualsevol cas, com veurem a continuació, serà necessari que apliquem uns marges d'error a aquests llindars per a confirmar si es tracta, o no, d'un delicte.