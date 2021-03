El Tribunal de Justícia de la Unió Europea condemna al Barça, Reial Madrid, Osasuna i Athletic

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha confirmat aquest dijous que FC Barcelona, Reial Madrid, Osasuna i Athletic Club de Bilbao han de tornar a les arques de l'Estat els impostos no pagats per haver-se beneficiat d'un tracte fiscal favorable després d'haver quedat exempts de l'obligació general de transformar-se en societats anònimes esportives.









@EP





En particular, el tribunal de Luxemburg ha anul·lat una sentència anterior que va tombar la decisió de la Comissió Europea que exigia a l'Estat recuperar ajudes fiscals il·legals de les que es van beneficiar els quatre clubs que durant 20 anys van gaudir d'un tipus fiscal avantatjós de el 25% enfront a l'30% de la resta.





El cas es remunta a 2016, quan l'Executiu comunitari va considerar que aquesta norma era contrària a les regles de l'Mercat Interior i que es tractava d'un ajut públic il·legal, pel que va ordenar a Espanya que el suprimís --una cosa que va fer aquest mateix any - i recuperés amb caràcter immediat els beneficis atorgats a Madrid, Barcelona, Osasuna i Athletic.





Brussel·les llavors va exigir una multa d'entre 0 i 5 milions d'euros per a cada equip, tot i que la quantia final havien de fixar-les autoritats espanyoles en el procés de recuperació de les ajudes.

La decisió de Brussel·les va ser recorreguda per dos dels clubs afectats, FC Barcelona i Athletic Club de Bilbao, i el Tribunal General de l'TUE va estimar el primer, encara que va rebutjar el segon, per qüestions de procediment. L'Executiu comunitari va interposar llavors un recurs de cassació contra aquesta sentència.





Aquest dijous, el Tribunal de Justícia de la UE ha donat la raó a la Comissió Europea i ha anul·lat la sentència anterior de l'Tribunal General de la UE.





En particular, ha desestimat els quatre motius que va formular el tribunal de primera instància, basats en "uns errors que suposadament va incórrer la Comissió en el seu examen de l'avantatge conferida, en la violació dels principis de protecció de la confiança legítima i de seguretat jurídica ", en la infracció d'un article dels tractats de la UE per no haver considerat que la seva decisió estava justificada per" la lògica interna "de el sistema fiscal espanyol i en la vulneració de les normes aplicables a la recuperació de les ajudes.





En conseqüència, el Tribunal de Justícia ha desestimat el recurs interposat pel FC Barcelona i ha donat validesa a la decisió de la Comissió Europea.