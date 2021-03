El 80% de les persones té contacte amb el virus del papil·loma humà i la majoria desconeix que és portadora

El 80% de les persones té contacte amb el virus del papil·loma humà (VPH) al llarg de la seva vida i la majoria desconeix que és portadora, segons ha assenyalat la Conselleria de Sanitat de València amb motiu de la celebració aquest dijous, 4 de març, Dia Internacional de la Conscienciació sobre el VPH.





Virus del Papiloma Humà (EP)





Al respecte, els experts recalquen que cal desestigmatitzar el virus, que "ni és una malaltia vergonyant ni de persones promíscues", i insisteixen en l'eficàcia i seguretat de la vacuna per prevenir la infecció.





La principal via de transmissió de virus del papil·loma humà és sexual i, una vegada que es contreu, pot romandre "adormit" durant molts anys sense causar cap símptoma, segons explica el cap de Servei de Ginecologia de l'hospital Francesc de Borja de Gandia, J . Vicent Carmona Moral.





A més, no cal tenir relacions amb penetració per a contreure'l, el sexe oral també és via de contagi. Per desemmascarar, en el cas de les dones, se sol recórrer a la citologia o una prova de detecció específica al coll uterí, però de moment, no hi ha cap mètode diagnòstic efectiu per als homes.





El sistema immunitari de la pròpia persona sol eliminar el virus del papil·loma de forma natural en la majoria dels casos. No obstant això, hi ha una part de la població, es calcula que un 20%, que tindrà el virus latent i, si no adopta les mesures adequades, el propagarà.





RELACIÓ ENTRE EL VIRUS I EL CÀNCER CERVICAL





La millor manera de prevenir el contagi de virus del papil·loma és la vacuna, inclosa en el calendari de 11-12 anys, però que es pot administrar a qualsevol edat i a tots els gèneres, independentment que es tinguin o no relacions sexuals o que s'hagi contret ja, o no, el virus. Altres mesures preventives són l'ús del preservatiu i tenir parella sexual fixa.





Prevenir la infecció pel virus del papil·loma humà és molt important perquè el càncer de coll d'úter es produeix sempre per aquest virus però, com aclareix Carmona Moral, no totes les dones que tenen el virus del papil·loma humà acabaran desenvolupant aquest tipus de càncer .





Altres factors "negatius són el tabaquisme, patir altres infeccions de transmissió sexual, la propensió genètica o tenir diverses parelles sexuals", segons les mateixes fonts.





A més, fins ara, no existeix cap tractament efectiu per eliminar el virus del papil·loma humà, tot i que sí hi ha fàrmacs per les seves conseqüències com berrugues, condilomes o lesions cervicals.