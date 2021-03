La Diputació de Barcelona se suma al projecte del Hub internacional de les Tres Xemeneies de Badalona i Sant Adrià

El projecte del Hub internacional de les Tres Xemeneies de Badalona i Sant Adrià de Besòs suma la col·laboració i el suport de la Diputació de Barcelona per tal d’esdevenir una realitat. A través del programa Next Diba, la institució posa a disposició d’ambdós ajuntaments tota la seva infraestructura per a presentar el projecte del Hub dins del pla de reactivació del Districte Industrial Badalona Sud en el marc del PDU del Sector de les Tres Xemeneies, definir la seva viabilitat jurídica, tècnica i econòmica i assegurar que pot optar als fons europeus de reconstrucció. El suport de la Diputació se suma al de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Badalona i de l’associació 22@NetworkBCN.





AJUNTAMENT DE BADALONA





Actualment, la comissió de seguiment del projecte del Hub internacional del coneixement de les Tres Xemeneies treballar en el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) que s’ha de presentar aquest mes de juny per optar als fons europeus de reconstrucció destinats a revertir els efectes derivats de la crisi de la Covid-19. Paral·lelament s’han creat dos grups tècnics que s’encarreguen de la promoció social i econòmica i del desenvolupament urbanístic per fer els canvis necessaris en el PGM.