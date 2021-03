Operatiu conjunt a Barcelona per lluitar contra la compravenda de mòbils robats

EUROPAPARESS





Els Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona van realitzar aquest dimecres un operatiu conjunt per lluitar contra la receptació de mòbils sostrets, i van realitzar nou inspeccions administratives simultànies en locals de districte de Ciutat Vella de Barcelona.





Segons un comunicat, l'operatiu es va realitzar arran de les sospites que en aquests locals es podien estar cometent activitats il·lícites, com la compra i la venda de telèfons mòbil sostrets, i els agents van realitzar nou entrades i registres en establiments de barri de Raval de Barcelona.





Agents de la Guàrdia Urbana van aixecar 12 actes per infraccions administratives i vuit actes per infraccions relacionades amb inspecció de treball, i els Mossos van aixecar 6 actes per infraccions administratives.





La Guàrdia Urbana va denunciar a una persona per tinença de marihuana i una persona va quedar com investigada per una apropiació indeguda d'un mòbil que constava com a sostret.





Aquesta actuació s'emmarca en el Pla d'Actuació Tremall, de lluita contra la multireincidència que es va iniciar a la capital catalana el passat mes de juny, i que estableix la realització periòdica d'inspeccions administratives a locals o establiments on se sospiti que es poden produir actes de receptació i de compra-venda.