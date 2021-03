Les dones tenen un 35,5% el temps de paraula en els informatius, segons el CAC

Les dones polítiques tenen el 35,5% el temps de paraula en els informatius de les ràdios i de les televisions, segons dades del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) corresponents als vuit primers mesos del 2020 publicades aquest dijous en un comunicat.





La xifra suposa una millora en relació als dos anys anteriors en tots els mitjans, segons ha comprovat el CAC, amb uns increments que varien entre els 3,5 i els 6,1 punts percentuals: en 2018 les dones van prendre el 29,8 % de el temps i en 2019 el 31,6%.





Després d'analitzar TV3, el canal 324, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya, RAC1 i Betevé, el CAC ha constatat que el mitjà que més va augmentar la presència de veus femenines en els informatius va ser Catalunya Ràdio, que va passar de 29% al 2018 al 35, 1% el 2020.





Quant als formats d'opinió, les dones són el 41% de les persones que participen en les tertúlies i el 47,3% en altres espais d'opinió, mentre que en les entrevistes representen el 36,1% de les intervencions i en els debats el 28,6%.





La situació millora si la mostra escollida és la campanya electoral del 14F al Parlament, on la presència de la dona va arribar al 42,9% el temps de paraula en els informatius, un augment entre els 4 i els 12,4 punts percentuals, segons el mitjà, i respecte a les dades de gener a agost de l'any 2020.





El CAC destaca que durant els tres primers mesos de la pandèmia, les dones van augmentar lleugerament la presència, fins a 36,4% del temps de paraula dels informatius de televisió i el 35,4% de les entrevistes, però "amb poc protagonisme en els llocs de responsabilitat de gestió ".





SEGONS ELS TEMES





Segons els temes informatius, les dades mostren una prioritat "gairebé total" per als homes, ja que dels deu grans temes tractats (pandèmia, model de relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya, judici sobre el Procés, monarquia, entre d'altres) , les dones únicament superen el 50% del temps en dos mitjans i en relació amb dos dels deu temes possibles.





A més, els temes en què les dones superen els homes són els de menor pes informatiu (canvi climàtic i aspectes derivats de la crisi econòmica), de manera que "la seva presència en temes absoluts és molt reduïda".





"ENCARA INSUFICIENT"





El president de CAC, Roger Loppacher, ha assenyalat que les dades indiquen que hi ha una evolució positiva de la presència de la dona, però la veu encara insuficient: "Les dones són el 51% de la població, però, en canvi, la seva representació en els mitjans no és equiparable, miri com es miri, a la dels homes ".





Per això considera que cal "seguir fent un esforç conjunt perquè aquest indicador se situï en els valors que corresponen a una societat igualitària", ha dit amb motiu de la celebració del Dia de la Dona Treballadora, el 8 de març.