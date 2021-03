Sanitat proposa el tancament perimetral de CCAA i que els universitaris no tornin a casa per Setmana Santa

El Ministeri de Sanitat va proposar aquest dijous a les comunitats autònomes, dins de la Comissió de Salut Pública, que mantinguin els seus tancaments perimetrals i que els estudiants universitaris que resideixin durant el curs acadèmic en una altra regió o país no puguin tornar al seu lloc de residència des del 26 de març fins al 9 d'abril, amb motiu de la Setmana Santa.





Ministra de Sanitat, Carolina Darias (EP)





Així es recull en el document 'Proposta de mesures de salut pública enfront de la COVID-19 per a les festes de Setmana Santa 2021', en què també s'insta a "evitar tots aquells viatges que no siguin necessaris".





Amb aquesta proposta del Ministeri, la mobilitat estaria limitada pel tancament perimetral de totes les comunitats autònomes, tot i que amb les excepcions ja regulades per l'actual Estat d'Alarma, com el "retorn a lloc de residència habitual o familiar" o les causes de força més gran. El Ministeri recomana, al seu torn, que en els casos subjectes a aquestes excepcions es realitzi una PCR o test d'antigen abans del viatge.





De la mateixa manera, es demana a les comunitats autonomies "no abaixar el nivell d'alerta" des de les dues setmanes prèvies a l'inici de Setmana Santa "tot i que els indicadors siguin favorables" i "mantenir les mesures establertes en aquest moment".





D'altra banda, Sanitat opta per no celebrar esdeveniments massius "de qualsevol índole que impliquin aglomeració o concentració de persones". "Les cerimònies en espais tancats seguiran les normes d'aforament i altres mesures establertes segons el nivell d'alerta de cada comunitat autònoma", sosté el text.





Juntament amb aquestes limitacions, es planteja un toc de queda de les deu del nit a sis del matí i una restricció d'aforament en reunions a un màxim de "4-6 persones". Igualment, es desaconsella "expressament" la celebració de trobades socials en els domicilis o en altres espais tancats amb no convivents.





Finalment, el Ministeri veu "pertinent" fer una campanya institucional per evitar la relaxació de comportaments sota el nom 'No "salvem setmanes", salvem vides'. "Aquest esforç ha d'incloure la integració en les estratègies de comunicació d'elements dirigits a reduir l'impacte de la" fatiga pandèmica "en les mesures de control i plantejar els escenaris de risc previstos incloent l'esperança que aporten els bons resultats de les vacunes utilitzades per el control de l'epidèmia ", assenyala el document.





Com a justificació d'aquestes mesures, Sanitat explica que "tot i la situació de país pel que fa a incidència, pressió assistencial i nombre de defuncions ha millorat en comparació als mesos de gener i febrer, encara es mantenen elevats els índexs d'ocupació de llits de cures crítics, que estan presentant descensos molt lents ". De forma global a Espanya, a data de 2 de març, l'ocupació de llits d'UCI continua sent propera al 30 per cent, així com que els indicadors d'incidència acumulada segueixen lluny de l'objectiu de 50 casos per 100.000 habitants que ens situaria en nivell de risc baix ", afegeixen.





En aquest mateix sentit, argumenten que, tot i la campanya de vacunació, "encara no s'ha assolit una cobertura vacunal suficient ni a Espanya ni a la resta d'Europa que garanteixi la protecció generalitzada de la població". "En les dates en què se celebra la Setmana Santa encara no s'haurà immunitzat amb la vacuna a una proporció suficient de la població per aconseguir una reducció significativa del risc", fixa el Ministeri, que també adverteix de l'aparició de noves variants que presenten una major capacitat de transmissió.





"Aquests aspectes relacionats amb la vacuna i els indicadors actuals ens obliguen a ser extremadament cautelosos en relació al manteniment de mesures de limitació d'activitats no essencials i de control de la mobilitat de cara als festius de Setmana Santa, ja que tradicionalment, són freqüents els desplaçaments nacionals i internacionals, així com les celebracions amb aglomeració de persones, que poden generar, en ambdós casos, aglomeracions de població que suposin un risc de transmissió ", argumenten.