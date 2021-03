Brussel·les publica un llistat comú de test ràpids d'antígens aprovats a la Unió Europea

El Comitè de Seguretat Sanitària de la Unió Europea (UE) ha acordat un llistat comú de proves ràpides d'antígens per al diagnòstic de SARS-CoV-2 que han estat validades per la seva utilització, basant-se el document de recomanacions de el Consell de la Unió Europea.





Test d'antígens (EP)





Aquest acord inclou les proves els resultats són mútuament reconeguts en la Unió Europea i determina igualment el conjunt comú de dades normalitzats que s'han d'incloure en els certificats de resultats de les proves de COVID-19. Aquest acord va ser publicat el passat 18 de febrer com un document de el Consell de la Unió Europea.





Els test d'antigen inclosos en la llista han de portar marcatge CE; complir amb els requisits mínims de rendiment de sensibilitat del 90 per cent i especificitat del 97 per cent; i haver estat validats per a l'almenys un Estat membre com apropiats per al seu ús en el context de la COVID-19, proporcionant detalls sobre la metodologia i els resultats d'aquests estudis.





Els Estats membres revisaran periòdicament la llista comuna de proves ràpides d'antígens en el context de les reunions de Comitè de Seguretat Sanitària. Les actualitzacions tindran en compte com poden afectar les mutacions de virus SARS-CoV-2 a l'eficàcia de el test, el que permet l'eliminació de test que ja no es considerin eficaços.





El Comitè de Seguretat Sanitària ha acordat que perquè els resultats de les proves ràpides d'antigen puguin reconèixer-se mútuament, el test s'ha d'utilitzar en la pràctica a el menys per tres estats.





D'altra banda, en l'Annex II de el document s'inclouen les dades comunes que han d'incloure els certificats de resultats de les proves de COVID-19. Els Estats membres han acordat que els resultats d'aquestes proves han d'estar redactats en l'idioma nacional de país en el qual es va realitzar la prova, així com en anglès.





Finalment, el document de l'acord estableix que el contingut de la mateixa s'actualitzarà de forma contínua i que aquestes actualitzacions es realitzaran mitjançant la modificació de el mateix acord o com una actualització a la base de dades.