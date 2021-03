Orban vol construir una nova aliança de dretes xenòfoba i antiLGTBI que desplaci a l'PPE

El primer ministre d'Hongria, Viktor Orban, ha defensat aquest dijous la decisió del seu partit, Fidesz, d'abandonar el grup de el Partit Popular Europeu (PPE) a l'Eurocambra, ja que considera que "s'enfonsa" i és moment de buscar una nova aliança que aglutini formacions defensores dels valors cristians tradicionals.





Viktor Orban, primer ministre d'Hongria (EP)





El Govern va anunciar la renúncia dels dotze eurodiputats de Fidesz a el grup popular després que aquest aprovés a primera hora del dimecres una modificació de les seves regles internes per facilitar la suspensió o expulsió de partits que s'allunyin dels principis i valors de la família conservadora.





Orban ha esgrimit en un comunicat que la seva formació s'ha negat a acceptar que els drets dels eurodiputats - "i per tant dels votants hongaresos" - es vegin limitats per la citada esmena, enmig de "jocs de poder dins de la bombolla de buròcrates "a Brussel·les". "És inacceptable", ha tancat.





No obstant això, considera que ara s'obre "una nova perspectiva", en la qual veu factible passar pàgina a un grup que "s'enfonsa" i està "desfent dels seus valors polítics". El PPE - partit de què oficialment Fidesz segueix formant part, atès que només s'ha sortit del grup-- és ara "annex de l'esquerra europea", segons Orban.





"La nostra tasca és clara. Hem de construir una dreta democràtica europea que serveixi de casa per als ciutadans europeus que no volen als immigrants, que no volen el multiculturalisme, que no han caigut en la demència LGTBI, que defensen les tradicions cristianes d'Europa, que respecten la sobirania dels països i que veuen els seus nacions no com a part de el passat, sinó de el futur ", ha repassat.





"El temps per aconseguir-ho ha arribat. Llarga vida a la dreta democràtica!", Ha proclamat per acabar el seu missatge, en què el primer ministre hongarès no ha deixat entreveure cap interès per aliar-se amb alguna de les famílies polítiques que ja estan conformats en el Parlament

Europeu.





Fins que acabi de configurar-se el nou escenari, els eurodiputats de Fidesz passaran a figurar com No Inscrits --perdent així temps d'intervenció en els plens--. Entre els grups que estarien oberts a la incorporació de el partit hongarès hi ha el de Conservadors i Reformistes i el d'Identitat i Democràcia, que aglutinen formacions ultraconservadores i d'extrema dreta.