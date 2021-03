Sanitat i CCAA acorden mantenir tancaments perimetrals i el toc de queda de 22 a 6 hores per Setmana Santa

La Comissió de Salut Pública, en la qual es troben representades totes les comunitats i ciutats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha acordat aquest dijous el tancament perimetral de les comunitats autònomes i la limitació de la mobilitat nocturna de les 22 a les 6 hores amb motiu de la Setmana Santa.





Carolina Darias i Miquel Iceta (EP)





Segons ha informat el Ministeri de Sanitat en un comunicat, l'acord serà ratificat el dimecres que ve al Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS). La principal novetat respecte a l'esborrany que s'anava a discutir a la reunió d'aquest dijous és l'eliminació, per falta d'acord, de la recomanació que els estudiants universitaris que resideixin durant el curs acadèmic en una altra regió o país no puguin tornar al seu lloc de residència.





El text demana evitar "viatges no necessaris" i insta les autonomies "no abaixar el nivell d'alerta" des de les dues setmanes prèvies a l'inici de Setmana Santa "tot i que els indicadors siguin favorables" i "mantenir les mesures establertes en aquest moment".





Així, la mobilitat estaria limitada pel tancament perimetral de totes les comunitats autònomes, tot i que amb les excepcions ja regulades per l'actual Estat d'Alarma, com el "retorn a lloc de residència habitual o familiar" o les causes de força major. Es recomana, al seu torn, que en els casos subjectes a aquestes excepcions es realitzi una PCR o test d'antigen abans del viatge o a l'arribada.





D'altra banda, Sanitat i CCAA han optat per no celebrar esdeveniments massius "de qualsevol índole que impliquin aglomeració o concentració de persones". "Les cerimònies en espais tancats seguiran les normes d'aforament i altres mesures establertes segons el nivell d'alerta de cada comunitat autònoma", sosté el text.





Juntament amb aquestes limitacions, es planteja una restricció d'aforament en reunions a un màxim de "4 persones" tant en interiors com exteriors. Igualment, es desaconsella "expressament" la celebració de trobades socials en els domicilis o en altres espais tancats amb no convivents.





A més, es considera "pertinent" fer una campanya institucional per evitar la relaxació de comportaments sota el nom 'No "salvem setmanes", salvem vides'. "Aquest esforç ha d'incloure la integració en les estratègies de comunicació d'elements dirigits a reduir l'impacte de la" fatiga pandèmica "en les mesures de control i plantejar els escenaris de risc previstos incloent l'esperança que aporten els bons resultats de les vacunes utilitzades per el control de l'epidèmia", rebla el text.