Demanen cinc anys de presó per increpar dos joves al crit de 'negre de merda' i deixar a un inconscient

La Fiscalia ha demanat condemnar a cinc anys de presó un jove acusat d'una agressió racista a Barcelona per la qual la víctima va haver de ser operada al tenir fractures en un os de la mandíbula i una hemorràgia cerebral, del que va trigar nou mesos a curar-se.













L'escrit d'acusació de la Fiscalia de delictes d'odi li atribueix un presumpte delicte de lesions amb l'agreujant de discriminació racial, i més de la pena de presó reclama imposar a l'acusat una multa de 720 euros.





Al migdia de el 7 de gener, un jove nascut al Senegal i un altre d'ascendència marroquina van ser increpats per l'acusat, que es va encarar amb el primer i els va cridar: "Què mireu? Tu que mires ?, negre de merda?".





El fiscal sosté que l'acusat "buscava una resposta que li servís de pretext per atacar-los per les seves característiques identificatives i orígens, que avorreix i no tolera", i després li va donar dos cops de puny i un cop a la cara amb el genoll.





L'altre jove va intentar apartar l'acusat, qui li va donar un cop de puny a la cara, i mentre intentaven fugir corrent, aquest els perseguia i els va cridar: "Ara l'heu cagat, esteu morts".





Un d'ells va caure a terra mentre llançava una ampolla a l'acusat per intentar que no els seguís, el que "va aprofitar per clavar-li multitud de puntades de peu al cap i altres parts de el cos fins que ho va deixar inconscient", i després es va anar deixant al jove a terra.





"EXPERT" EN ARTS MARCIALS





Per aquestes ferides, va estar cinc dies ingressat a l'hospital, va trigar nou en recuperar-se i ha perdut un 23% de capacitat auditiva en una oïda.





El fiscal destaca que l'acusat "és expert coneixedor" d'arts marcials mixtes, que combinen diverses d'aquestes tècniques amb esports de combat, el que afirma que li va facilitar immobilitzar i deixar inconscient la víctima amb pocs cops sense que pogués defensar-se.





Per les lesions, seqüeles i danys morals proposa una indemnització de 32.500 euros per a un dels joves i de 1.035 per a l'altre per lesions i dany moral.