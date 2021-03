Villarejo surt de presó amb ganes de guerra: "Vaig a desemmascarar a tots"

El comissari jubilat José Manuel Villarejo ha assenyalat aquest dijous després de comparèixer davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix la causa 'Tàndem' que vol col·laborar amb la justícia i declarar "per 100 peces perquè 30 són molt poques", i ha avisat que el seu objectiu ara és "desemmascarar a tots".









José Manuel Villarejo (EP)





Amb vestit fosc, gorra calada, pegat a l'ull esquerre i com a únic suport documental una llibreteta verda tipus 'moleskine', el comissari es presentava poc abans de les 10.00 hores a a l'seu de l'Audiència Nacional per declarar per les peces 26 i 29 de 'Tàndem', encàrrecs dels menys rellevants que es coneixen. Després d'unes dues hores i mitja a l'interior, el comissari s'ha acostat als mitjans per respondre durant més de deu minuts a les seves preguntes, recordant abans de començar que segueix sent comissari mentre ensenyava el seu carnet professional.





"No vaig a anar contra ningú, res més vull defensar-me, i per descomptat vaig a desemmascarar a tots", ha dit el comissari, que ha insistit que mentre no hi hagi condemna ha una presumpció d'innocència sobre la seva persona. "Avui comença per a mi el punt zero, podré defensar-me, que fins ara no he pogut (...), i vull col·laborar amb la Justícia, com he fet tota la vida", ha destacat.





Així, ha assenyalat que la seva intenció ara que està en llibertat, va sortir ahir de la presó d'Estremera després de tres anys i quatre mesos a la presó provisional, és "declarar sobre tot", fins i tot sobre l'Operació Catalunya, la suposada campanya d'intoxicació informativa que s'hauria gestat en el Ministeri d'Interior per desacreditar els líders independentistes.





"He demanat declarar voluntàriament de tot i la Llei d'enjudiciament criminal hauria permetre declarar", ha assenyalat per després apuntar que no li deixen --sense especificar qui-- i que "unes vegades diuen que les gravacions no valen perquè era comissari en actiu ". Preguntat per a qui vol desemmascarar, el comissari ha precisat que s'ha ofert a magistrat per "parlar absolutament de tot" i que no li val que li diguin que hi ha llei de secrets oficials "per a unes coses i per altres no".





Sobre aquestes hores i hores d'enregistraments que se li van confiscar, i sobre els terabytes d'informació que es tracten de desxifrar, Villarejo ha explicat que "el 90 per cent de les gravacions" que va realitzar "les va fer el CNI", i que no ho veia malament "perquè tenia un treball delicat" i era bo "que hi hagués control". "Però no vaig pensar que estaven tan sonats com per muntar aquest xou", ha afegit.





CÀRREGA CONTRA FÉLIX SANZ ROLDÁN





Aquesta ha estat una de les moltes referències que ha fet sobre la figura de qui va ser director de l'CNI Félix Sanz Roldán, a què ha qualificat de "lord protector de la Corona" i a què ha acusat d'intentar encapsularle en col·laboració amb els seus " amics "de la Fiscalia i de Podem perquè li estava" tocant els nassos ".





"El gran protector de la Corona, crec no ha estat molt hàbil a l'hora de protegir al seu senyor", fent referència a les investigacions que Fiscalia té obertes al voltant de les activitats del rei emèrit Joan Carles I. Però la crítica a Sanz Roldán no ha quedat aquí, ja que ha indicat que la investigació de les seves activitats va començar quan va començar "a qüestionar" els "treballs" del CNI. "Cap secret aguanta el temps", ha remarcat.





Així, ha instat que s'investigui qui ha "filtrat" tots els àudios i documentats que han sortit publicats en premsa mentre ell ha estat a la presó i que li expliquin "com es maneja des d'una cel·la els ressorts i aquestes coses de ser el més dolent d'aquest país ".





"És que és al·lucinant estar a la cel·la, de 5 metres quadrats, amb tot intervingut, amb totes les comunicacions i de sobte dir que Villarejo filtra i que Villarejo és un mentider, però al mateix temps que afecta la seguretat de l'Estat", ha lamentat.





Amb tot això, Villarejo ha admès davant els mitjans de comunicació que confia que "tota aquesta mentida", en al·lusió a la causa judicial que se segueix contra ell, "veurà la llum" una vegada que pugui començar a defensar-se.





Part de la seva estratègia de defensa s'ha pogut intuir quan ha assenyalat que ell mai va ser un policia "normal", que no va tenir despatx i que gairebé tot el seu treball privat era condicionat per la seva "interès públic".





En aquest punt ha explicat que a l'igual que "es fa en molts països", ell cobrava a les empreses a les quals ajudava, i que "moltes vegades era d'interès estratègic per a Espanya", pel que ha assegurat que se sent "orgullós d'haver estat policia "i d'haver" ajudat "al seu país.





LES AGENDES CONFISCADES





Així mateix, ha avançat que demanarà còpia de tota la documentació que se li va confiscar en el registre del seu domicili i ha assenyalat que li sembla "sorprenent" que d'aquests documents "només surt el 10 per cent".





Entre la documentació intervinguda es troben les agendes en què el comissari jubilat ha anat apuntat el desenvolupament dels presumptes encàrrecs d'espionatge que diferents empreses li han fet --i estan sent investigades a l'Audiència Nacional- o els contactes que ha tingut amb diverses persones, algunes molt rellevants.





Villarejo s'ha referit també a aquests apunts i ha recalcat que de l'únic que s'ha valgut és d ' "una llibreta i un paper", ensenyant el quadern verd que ha portat a la seva compareixença davant el jutge. "Aquest era el meu ordinador", ha fet broma, al temps que ha afegit que "més d'un" s'ha posat "nerviós" amb les anotacions, cosa que, segons ha dit, no pretenia.





Si bé ha estat preguntat pels mitjans per algunes de les peces clau del cas, el comissari ha sabut esquivar asseveracions sobre les mateixes - "em pregunten de peces sobre les que he de defensar-me" - i així per exemple no ha assenyalat res concret en relació a l'operació 'Kitchen' i els seguiments a l'extresorer del PP Luis Bárcenas.





"M'HAN MIRAT l'ESFÍNTER BUSCANT UN TELÈFON"





És més, ha volgut posar el focus en que ara el que busca és recuperar la seva vida, la seva filla, i ajudar a la seva dona, Gemma Alcalá, "amb aquest trencament". "Que ens han saquejat tot com a Roma, s'han destruït, aniquilat i robat", ha apuntat, per després assenyalar que s'ha pogut veure com els seus rellotges els té "gent de la Unitat d'Assumptes Interns" que presumeix dient "mira un peluco de Villarejo ".





També ha agradecedido l'esforç emprat pel seu advocat, Antonio José García Cabrera, durant el seu temps a la presó provisional, així com a la Fiscalia Anticorrupció per demanar la seva llibertat i al jutge per decretar-la, ha volgut demanar perdó perquè en algunes de les seves declaracions ha estat un "insípid", el que ha justificat per la seva "sensació d'impunitat".





Així mateix, ha tornat a denunciar el mal tracte rebut a la presó i ha apuntat que li han "posat en pilotes mil vegades" i li han "mirat l'esfínter per veure si tenia un telèfon". "M'hagués fet molta il·lusió haver tingut una terminació d'aquest tipus", s'ha vantat.





Finalment, ha afegit que amb la seva sortida qui ha de tenir por són "tots els que no creuen en la Justícia i que creuen que es pot fer servir per a la venjança i per enganyar al país". I ha tornat a fer referència a l'exdirector del CNI, "qui maneja els ressorts", i ha afegit que se li ha de preguntar per l'arxiu 'Jano'.





El mateix Villarejo va definir aquest arxiu en 2019 com un dossier amb informació sobre "vicis i virtuts de les personalitats més rellevants de país", que incloïa una carpeta anomenada 'control de togues' referida als jutges i fiscals.