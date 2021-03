Sanitat i CCAA estudien per què els malalts de Covid-19 cada vegada estan més temps a l'UCI

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha informat que el Ministeri de Sanitat està estudiant amb les comunitats autònomes per què l'estada a les UCI de pacients amb COVID-19 "s'està allargant" .





Malalt a l'UCI (EP)





"Estem estudiant amb les comunitats autònomes a què pot ser degut. No té per què ser mala dada, però dificulta la reducció d'ocupació i aquest és òbviament un dels objectius que ens interessen", ha reflexionat l'epidemiòleg en roda de premsa aquest dijous , en què ha estat acompanyat per la secretària d'estat de Sanitat, Silvia Calzón.





Simón ha ressaltat que "aproximadament vuit" comunitats autònomes estan ja "en descens" de casos, tot i que "molt més suau que fins ara". "Podem esperar que en els pròxims dies puguin mantenir-lo", ha assenyalat.





En altres nou comunitats autònomes, Simón veu "més dubtós" si aquest descens "serà durant diversos dies o es va a estancar". "En dos creiem que pot estar estancat el descens", ha precisat.





No obstant, ha lamentat que aquest descens de la transmissió "no està tenint encara l'impacte en les UCI, que segueixen estant amb alta ocupació i van descendint encara molt poc a poc".





"Sí que és veritat que l'hospitalització està baixant bastant més ràpid que les UCI. Podem esperar que el nombre de casos que ingressi a UCI no vagi a ser molt alt", ha argumentat, celebrant el descens "clar" de la mortalitat per COVID -19 en les últimes quatre setmanes.