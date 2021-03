Javier Zarzalejos (PPE): "Espanya comença a generar massa soroll al voltant de la seva imatge i això ens resta credibilitat"

CatalunyaPress entrevista al polític Javier Zarzalejos, diputat del Partit Popular a Brussel·les i responsable d'impulsar la reforma de les euroordres a la Unió Europea, abans que el Parlament Europeu decideixi sobre la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí el proper 8 de març. L'europarlamentari popular "veu bastant probable" que els polítics catalans exiliats acabin perdent la protecció de l'hemicicle europeu. No obstant això, hi ha moltes més preguntes: ¿Extradiran Puigdemont si perd la immunitat? Com valora els resultats del 14F? I la decisió d'abandonar Gènova? Com veuen a Europa els disturbis que s'han viscut a Barcelona? A continuació, totes les respostes:





Javier Zarzalejos





Com creuen que es resoldrà el procés sobre la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí al Parlament Europeu?





Encara s'ha de votar. Però a jutjar pel que han estat els vots en la Comissió d'Assumptes Jurídics, sembla bastant probable que el Ple decidirà l'aixecament de la immunitat. En aquest moment és la previsió que podem fer.





¿Comptaran amb el suport dels socialistes europeus?





Els socialistes ja es van pronunciar en la Comissió d'Assumptes Jurídics, recolzant l'informe que demanava l'aixecament de la immunitat. De manera que crec que la seva posició es mantindrà en el ple. No hi ha per què pensar el contrari.





A més d'aixecar la immunitat, seria necessari modificar el procediment d'euroordre perquè siguin jutjats a Espanya?





No cal reformar el procediment de l'euroordre perquè siguin jutjats. Jo vaig ser el ponent de la taula d'aquesta petició [sobre l'euroordre] perquè delictes com la rebel·lió o la sedició no requereixin el que s'anomena el control de la doble incriminació, és a dir, veure fins a quin punt hi ha una equivalència genèrica entre els delictes de sedició i rebel·lió a Espanya i els mateixos delictes en altres països europeus. No obstant això, si s'aixeca la immunitat, l'euroordre ja s'ha emès i encara que en aquest moment estigui en suspens, es reactivarà i es reiniciarà el procediment fins que arribi la sentència dels tribunals belgues per a Comín i Puigdemont i del tribunal escocès per a Ponsatí.





Els preocupa que es torni a activar l'euroordre i, com en el cas alemany, només lliurin a Puigdemont per malversació?





Bé, és possible que es pogués donar. Hi ha un precedent que és el del Tribunal de Schleswig-Holstein, que va acceptar el lliurament per malversació, com es pot recordar, i l'instructor Llarena la va rebutjar perquè entenia que els càrrecs eren prou greus com perquè pogués ser jutjat pels altres dos delictes . El que sí podem dir és que en aquest moment l'argumentació que ha utilitzat el Tribunal belga per no lliurar a Lluís Puig serà molt més difícil d'aplicar per als casos de Puigdemont, Comín i Ponsatí. No hi ha dubte que són persones aforades i per tant, el tribunal competent per jutjar és el Tribunal Suprem. I d'altra banda és important el pronunciament de Parlament Europeu, on s'assegura que no s'ha apreciat persecució política o falta de garanties en el cas de Puigdemont.





Per tant, els dos arguments en què es va basar el Tribunal belga per negar el lliurament de Lluís Puig estan seriosament compromesos en el cas de Puigdemont i Comín. Si pogués haver algun debat jurídic sobre la competència del Tribunal Suprem (TS), el fet que Puigdemont i Comín siguin diputats, els porta directament a l'aforament i per tant, la competència passa al TS.





Els preocupa que la divergència dels criteris judicials entre els països de la UE pugui danyar la unitat europea?





Bé, cal explicar perquè efectivament és un tema políticament sensible i ningú ho pot negar. Però clar, el que cal començar per explicar és el que realment és, diguem extravagant o singular, o únic, o absolutament excepcional a Europa. I no és el Codi Penal espanyol, perquè el que preveu el Codi Penal espanyol, en definitiva, també està penat en altres països, com els atacs a la Constitució.





El que realment és excepcional a Europa és que un govern, utilitzant poders públics, organitzi un referèndum per aconseguir la secessió. En això sí que no hi ha precedents a Europa .. Llavors, la singularitat no és el que diu el Codi Penal espanyol, que hi és des de fa ja uns quants anys i per descomptat, molt abans que es pensés que algú pogués fer un referèndum en Catalunya per aconseguir la secessió. La singularitat és el comportament dels independentistes. A més, que s'hagi plantejat des del govern català, és a dir, des del poder públic.





El resultat del 14F el que fa és clavar uns claus més en aquesta Catalunya que es troba instal·lada en una profunda crisi econòmica, política i social





Canviant de tema, ¿Com valoren els resultats del 14F? Els independentistes van aconseguir ampliar la seva majoria ...





Hi ha hagut un factor molt determinant: l'abstenció, que a més ha estat una abstenció molt asimètrica que ha afectat a segments de població molt concrets. De tota manera els resultats, amb un reforç de l'independentisme i amb una caiguda del que es podria anomenar constitucionalisme, ja que són dolents, al marge que hi hagi partits que tinguin motius per a celebracions internes en conjunt. És un resultat dolent que el que fa és clavar uns claus més en aquesta Catalunya que es troba instal·lada en una profunda crisi econòmica, política i social. I és molt difícil pensar que un govern en el qual previsiblement es trobi la CUP, un govern obertament independentista, pugui liderar el retorn de Catalunya cap a l'estabilitat. I en aquest moment, el que necessita Catalunya és una gran tasca de reconstrucció cívica i de reconstrucció econòmica. En aquest sentit, són uns resultats molt preocupants.





I com interpreten l'auge de Vox?





És un mal símptoma, però que entra dins de la lògica de la polarització. La política catalana està assentada en la polarització i els que guanyen solen ser els extrems. No obstant això, sortir d'aquesta polarització no és una decisió que correspongui a un partit, o un sector, és una actitud que hauria d'adoptar la societat catalana. Si es vol aprofundir en la fallida interna de la societat, els qui es mouran amb més comoditat són els extrems; els que creuen que la política és estar permanentment indignats; els que aporten solucions ràpides i emocionals.





Per això hem vist coses tan curioses com a candidat de VOX dient que es presentava per liderar el Parlament de Catalunya amb la intenció d'acabar amb les autonomies. Això és l'antipolítica, i encara que hi hagi moltes explicacions per justificar la indignació o el cansament, la realitat és aquesta i és una mala notícia.





Quina hauria de ser la posició del Partit Popular respecte a Vox?





El Partit Popular ha de seguir aspirant a ser no només el principal partit a l'àmbit de centre dreta, que ja ho és - i jo crec que ho seguirà sent tot i les pretensions de sorpasso - sinó que ha d'aspirar a una mica més gran que agrupi el centredreta i al centre. I aquest procés d'integració mai es fa des dels extrems.





Estan tornant les polítiques populistes, identitàries, i fins i tot un nacionalisme espanyol que realment no convenç gaire. Per tant, jo crec que el partit popular ha de ser més explícit i convertir el seu discurs en alguna cosa més que una posició o una actitud, convertir-la en un projecte polític. Això és en aquest moment el major desafiament que tenim per davant.





Si el Partit Popular convencés la cúpula de Ciutadans per a un acord però no als seus votants, no serviria de res.





La reunificació de centre-dreta podria arribar amb una gran coalició amb Ciutadans?





Jo sóc una mica escèptic amb aquest assumpte. Crec que la clau no és tant les enteses que hi pugui haver entre les cúpules dels partits, que sempre són complicats, sinó en l'apel·lació als electorats no descarto que hi pugui haver un acord amb Ciutadans amb un context concret, com els hi ha hagut ja en algunes eleccions, però no és la solució.





La matèria de la política són els votants, i és a ells als que ha de dirigir-se el Partit Popular. Si el Partit Popular convencés la cúpula de Ciutadans per a un acord però no als seus votants, no serviria de res.





Com valoren la decisió d'abandonar Gènova?





És una decisió de la qual es venia parlant fa ja molt de temps. Jo no tinc un especial inclinació a la seu de Gènova, una seu no és un monument. Per tant, em sembla que entra dins de les decisions que la direcció del PP pot prendre. A més, el fet que estigui sent investigada per la seva reforma o finançament, li afegeix una ombra simbòlica, així que comprenc que hagi portat a la direcció a prendre aquesta decisió. Però és evident que una sola decisió per si mateixa no resol els dubtes o problemes que es volen i que s'ha de resoldre. Per tant, està bé, però cal donar-li l'abast que té.





Com es veuen des d'Europa els disturbis que estan passant a Barcelona i altres ciutats espanyoles?





A Europa tampoc estan tot el dia pendents del que passa a Espanya, gairebé diria que afortunadament. Però és veritat que Espanya està generant ja massa soroll. Aquests incidents veritablement salvatges a Catalunya són una il·lustració més del que està passant a Espanya, on hi ha una coalició de Govern que no està particularment ben afinada. Les reformes que s'estan demanant no surten endavant i hi ha un deteriorament institucional en bona mesura promogut des de forces dins de Govern.





Espanya comença a tenir ja insisteixo, massa soroll al voltant de la seva imatge com a país i això ens resta credibilitat, ens resta atractiu. Tenim per davant una tasca de reconstrucció econòmica que serà ingent, i on haurem de atreure inversions, que atreure credibilitat i atreure confiança. I naturalment, jo crec que això ens hauria de portar a plantejar-nos seriosament quina és la direcció que està prenent el país en molts terrenys.





Correm el risc d'acabar com a Bienvenido Mr Marshall







Una mala gestió podria posar en risc els fons europeus?





Si clar, hi ha risc que hi hagi projectes que no s'aprovin, i també que hi hagi pagaments o desemborsaments per part de la Unió que es paralitzin. Sí que hi ha riscos, i no tant que Espanya no vagi a percebre fons, sinó que tot aquest procés sigui molt més accidentat i molt menys eficient.





No podem quedar-nos asseguts esperant que arribin els diners de Brussel·les. Els diners de Brussel·les exigeix una actitud extraordinàriament proactiva, exigeix molta imaginació i exigirà molta col·laboració publicoprivada. Si no correm el risc que aquest pla acabi com a Bienvenido Mr Marshall i que Espanya, a més de patir el dany econòmic de uns fons que no es poden aprofitar, també acabi amb un gran dany reputacional.