El més gran fabricant de gelats, Farggi-La Menorquina, demana 70 milions a la SEPI

Farggi-la Menorquina, el més gran fabricant de gelats de marca de capital espanyol, ha presentat davant la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) una sol·licitud d'ajuda de prop de 70 milions d'euros, segons ha revelat el diari Vozpópuli. Es tracta de la primera companyia d'alimentació que sol·licita ajuda a Govern.





L'empresa, compta amb 77 distribuïdors repartits per tot el país i 14 delegacions pròpies a través de les que ven gelats amb les marques Farggi, La Menorquina i Frigécrème en restaurants, bars, quioscos, gelateries, botigues de proximitat, supermercats i grans superfícies. Dóna servei a l'entorn de 70.000 clients directes i compta amb 1,6 milions de línies de comanda. Tots els productes s'elaboren a la fàbrica catalana de Palau Solità i Plegamans.





El préstec de fons de la SEPI estaria en principi vehiculat a través d'un préstec participatiu de 42,7 milions i un altre ordinari de 26,9 milions. Les mateixes fonts expliquen que la companyia no va tenir possibilitat de sol·licitar els crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) al no comptar amb bancs en el seu balanç, per aquest motiu la SEPI es presenti com una possibilitat d'obtenir finançament per capejar el temporal provocat per la pandèmia.





La companyia, amb una presència molt forta a Balears, obté la major part dels seus ingressos a través de la venda en hotels, restaurants, cafeteries, bars, xiringuitos ... Els supermercats, grans beneficiats de la pandèmia, representen una part minoritària de seu negoci.





Fa un any, el fabricant de gelats va passar a estar controlat pel fons Cheyne Capital, que després de capitalitzar deute, es va fer amb el 97,5% de la companyia que estava en mans de Black Toro Capital i de la família Farga, la fundadora de el grup, que reté al voltant de l'2,5% de l'accionariat. La crisi sanitària ha colpejat a la companyia en un moment de professionalització de la mateixa, amb diversos fitxatges a nivell directiu i la constitució d'un consell d'administració.





Les últimes comptes disponibles al Registre Mercantil, corresponents a 2018, afloren una facturació de 88 milions d'euros i unes pèrdues de 15 milions. Durant l'any passat, les vendes es van veure fortament afectades pel virus, si bé van experimentar un repunt durant el mes de juliol, assenyalen les mateixes fonts. En condicions normals, Farggi-La Menorquina calculava una facturació de 90 milions per a l'any passat.





Onada de peticions a SEPI





El rescat de Farggi-La Menorquina s'afegeix a l'creixent llistat d'empreses que s'han vist obligades a demanar ajuda a la SEPI per l'impacte de la pandèmia en els seus negocis. Algunes de les peticions que han transcendit en els últims mesos són les de Celsa (350 milions), Tubos Reunidos (115 milions), Naviera Armes (120 milions), Wamos (75 milions), l'enginyeria Airtificial (30 milions), l'hotelera catalana Serhs (28), la de l'acer Rugui (25 milions) i la cadena de gimnasos Holmes Places, entre d'altres.





No obstant això, per ara només hi ha dues empreses que s'ha beneficiat de el fons de rescat de la SEPI. Es tracta d'Air Europa, que ja ha rebut 475 milions de l'organisme públic, i Duro Felguera, que havia sol·licitat 120 milions. El rescat d'Air Europa és, per ara, el més quantiós de tots els que s'han sol·licitat.