La covid s'ha dut a l'admirat José Molina

La mort en aquests temps convulsos de pandèmia, ens porta cada dia les xifres de persones que no han pogut superar l'atac d'aquest virus assassí que s'està portant per davant a tantes persones. Les xifres són fredes per a alguns perquè no els posen rostres fins que arriba el nom d'algun familiar o amic que els afecta directament. Les coses canvien i la tristesa i la ràbia ens envaeixen durant un temps. Només es van físicament d'aquest món, però sempre ens queda en la memòria, la imatge i els records d'ells.





Aquest dijous, després d'indagar m'arribava la notícia de la mort de José Molina, entre altres coses articulista de Catalunyapress durant els últims anys i amic en la distància. La mort li va sobrevenir després de no superar la covid, tot i la gran vitalitat i energia que tenia als seus 83 anys.





Vaig tenir notícies que es trobava malament perquè feia un parell de setmanes que no ens arribava cap article seu, cosa molt estranya en el qual sempre estava disposat a escriure d'aquelles coses que el preocupaven o d'altres de les que no estava d'acord i volia denunciar-les. Josep era un jove lluitador de 83 anys que mai es rendia. Amb una força moral i ètica a prova de bomba. Amb la manca de notícies seves li vaig enviar un WhatsApp el passat 24 de gener, en què li preguntava si estava bé o li passava alguna cosa. La seva resposta va ser que tenia problemes respiratoris, que estava ingressat i que intentaria enviar-me un article. Li vaig dir que només volia saber si estava bé i que es cuidés, que era el més important. A l'endemà em vaig tornar a interessar pel seu estat de salut i em va contestar que "Avui ha estat un dia amb problemes respiratori. Estic amb oxigen i la pneumònia em augmenta una mica. Moltes gràcies pel teu suport ". Em inquietava la seva situació, així que el dia 26 li vaig tornar a escriure per conèixer la seva evolució. La seva resposta va ser "Un dia dur. Però lluitant per tirar endavant. El problema respiratori m'està donant problemes ". Va ser l'últim missatge que m'ha enviat. A partir d'aquí, tot i els WhatsApp que li enviava diàriament, no obtenia resposta. Vaig pensar que havia empitjorat i que quan superés aquesta fase podria tenir resposta. Va ser aquest 26 quan, conscient que podia perdre aquesta última batalla escrivia al seu bloc el següent text:





La meva ànima camina inquieta El covid-19 m'ofega la vida Que Déu em de forces Per sortir d'aquesta. Moltes gràcies a totes i a tots els meus seguidors pel suport constantment ara sou més necessaris que mai. - José Molina Molina (@ecoapiedecalle) January 26, 2021





José Molina era doctor en Economia. Llicenciat en Ciències Econòmiques, i Comercials, Llicenciat en Filosofia i Lletres, per la Universitat professor Mercantil a l'Escola de Comerç de la Universitat. Va entrar en la política com a conseller d'Economia i Hisenda en el govern murcià en els anys 80 amb el govern socialista. En la seva última etapa pública que va finalitzar el passat any va ser al front del primer Consell de Transparència d'aquesta regió, on el seu treball no va passar desapercebut perquè reclamava amb insistència la rendició de comptes dels poders públics davant la ciutadania, situació de la qual havia escrit més d'una vegada en els seus articles a Catalunyapress. Se'ns ha anat una persona compromesa amb la societat, un lluitador de la democràcia, la transparència i el bon govern.





Et trobarem molt a faltar, no només jo, sinó els lectors que sempre esperaven els teus articles que no deixaven a ningú indiferent. Deia el gran poeta romà Ovidi que "Feliços són aquells que s'atreveixen amb coratge a defensar el que estimen". José Molina era aquest tipus de persona.