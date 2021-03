El Papa Francesc posa rumb a l'Iraq aquest divendres per dur consol als cristians perseguits

El Papa Francesc emprendrà aquest divendres 5 de març el seu viatge a l'Iraq, que es prolongarà fins al 8 de març, per portar "consol" i mostrar la seva "proximitat" als més de 250.000 cristians que viuen al país, una població que ha patit la persecució de l'Estat Islàmic i que va ser obligada a fugir i abandonar les seves cases en 2013.





Papa Francesc (EP)





"Demà viatjaré a l'Iraq per realitzar un pelegrinatge de tres dies. Des de fa temps desig visitar aquest poble que tant ha patit. Els demano a vostès que acompanyen amb l'oració aquest viatge apostòlic, perquè es desenvolupi de la millor manera possible i doni els fruits esperats ", ha subratllat el papa aquest dijous en un tuit.





En un missatge posterior es dirigeix directament als "germans i germanes cristians de l'Iraq" que han "testimoniat la fe en Jesús enmig de proves duríssimes" i els assegura que espera "amb emoció" el moment de veure'ls. "Em sento honrat de visitar una Església màrtir: gràcies pel vostre testimoni", afegeix.





Precisament, el "primer motiu de el viatge" a l'Iraq, segons va explicar el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Mateu Bruni, és portar la seva "proximitat i consol" als cristians perseguits.





Al videomissatge que va enviar a la reunió organitzada pel Dicasteri per al Servei de Desenvolupament Humà Integral sobre la situació a Síria i l'Iraq el desembre de l'any passat, el Papa va instar la comunitat internacional a que facilités el retorn a les seves llars dels cristians: "cal aconseguir que la presència cristiana, en aquestes terres, segueixi sent el que sempre ha estat: un signe de pau, progrés, desenvolupament i reconciliació entre les persones i els pobles".





Aquest serà dels eixos que vertebraran el 33 viatge internacional de Francisco en els seus gairebé 9 anys de pontificat. En total, està previst que el Papa pronunciï 07:00 discursos, tots en italià.

Francisco reprèn amb aquest viatge la seva agenda internacional després de 15 mesos d'aturada per la pandèmia de coronavirus. Sumarà així 52 països visitats.





El Papa sortirà el divendres al matí des de l'aeroport internacional de Fiumicino (Roma) de l'avió d'Alitalia amb destinació a Bagdad (capital de l'Iraq), on arribarà a la tarda.





Només aterrar, el Pontífex tindrà una trobada privada amb el primer ministre de l'Iraq, Mustafa Al-Kadhimi, a la sala VIP de l'aeroport internacional de Bagdad. L'última vegada que es va reunir amb ell va ser el 25 de gener al Vaticà. Allà mateix, realitzarà la tradicional visita de cortesia privada a president de la República de l'Iraq, Barham Salih.





A l'acabar, el Papa participarà en la trobada amb les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic que es realitzarà en un saló del Palau Presidencial de Bagdad i pronunciarà el seu primer discurs.





A final del dia està previst que el Papa es traslladi a la catedral siro-catòlica de 'La nostra Senyora de la Salvació', a Bagdad, per a la trobada amb els bisbes, sacerdots, religiosos, seminaristes i catequistes, on pronunciarà un altre discurs. Aquest temple va patir el 2010 un atemptat terrorista en què van perdre la vida més de 45 persones, entre elles els sacerdots Thair i Wasim, als quals el Papa retrà homenatge.





Bruni ha destacat que no és casualitat que el primer "trobada de culte" tingui lloc en aquesta Església, que va ser restaurada el 2021 i on hi ha un placa de marbre que recorda "la sang versada" en l'atemptat.





VISITA A SISTANI, PRINCIPAL AUTORITAT XIÏTA DE L'IRAQ





Dissabte, el Papa viatjarà amb avió de Bagdad a Najaf, on visitarà a el Gran ayatollá Sayyid Ali Husaini Sistani, la principal autoritat xiïta a l'Iraq. Bruni ha emmarcat aquesta trobada a l'òptica de la "fraternitat" que proposa el Papa en la seva tercera encíclica 'Fratelli Tutti'. A el-Sistani és un dels clergues xiïtes més influents, amb milions de seguidors a tot el món. A Occident és principalment conegut pel seu prestigi i el seu pes en la política iraquiana, especialment a partir de la invasió nord-americana el 2003.





Sistani, considerada una veu moderada, ha jugat un paper fonamental com a mediador polític i referent moral a l'Iraq, el que li ha donat gran influència en un país que està en el centre de la pugna entre els Estats Units i l'Iran.





Posteriorment, Francisco viatjarà amb avió de Najaf cap Nassiriya --on es troba el cementiri musulmà més gran del món-- i participarà en una trobada interreligiosa a la plana d'Ur i pronunciarà un discurs.





Diumenge, el Papa viatjarà en avió a Erbil, capital del Kurdistan iraquià, on serà rebut a l'aeroport per les autoritats religioses i civils de la regió autònoma del Kurdistan iraquià.





Aquest punt s'erigeix com l'últim refugi dels cristians a l'Iraq, a la regió autònoma del Kurdistan, que va aconseguir la seva independència el 1991 després de la primera Guerra de Golf, un lloc on, de moment, són tolerats, acceptats i poden exigir alguns drets .





D'UN MILIÓ A 300.000 CRISTIANS





A causa de les nombroses persecucions i amenaces de mort a les mans dels grups musulmans radicals, milers de famílies cristianes van escapar de les ciutats de Bàssora, Bagdad i Mossul per refugiar-se en Erbil i les zones limítrofes. Abans que els Estats Units envaïssin l'Iraq el 2003, hi havia al voltant d'1,2 milions de cristians a tot el país; ara no queden més de 300.000.





A més de catòlics caldeus, que representen el 75% dels cristians iraquians, hi ha els assiris o nestorians, seguits siríac-ortodoxos, i, en menor nombre, armenis i protestants.





Està previst que el Papa viatge en helicòpter cap a Mossul, on realitzarà una oració de sufragi per les víctimes de la guerra a Hosh a el-Bieaa (Plaça de l'Església) a Mossul. Allà tindrà lloc un dels moments més significatius de el viatge. Està previst que el Papa es traslladi fins a la plaça de les quatre esglésies on resarà "de manera privada" per "honrar les víctimes de la guerra", en paraules de Bruni.





El 2003, la comunitat cristiana de Mossul tenia uns 35.000 fidels. En els onze anys següents a l'inici de la guerra per enderrocar Saddam Hussein, el nombre va caure tràgicament i els assassinats i segrestos a cristians estaven gairebé a l'ordre del dia.





Moltes de les esglésies caldeas van tancar fins i tot abans de la invasió de l'autodenominat Estat Islàmic perquè un gran nombre de persones va abandonar Mossul després de l'assassinat el 2008 del bisbe escalfament Raó i de el pare Ragheed.





En 2014 quedaven a la ciutat uns 15.000 creients de diferents Esglésies: caldeus, siro-ortodoxos, siro-catòlics i algunes famílies armènies. Amb l'arribada dels gihadista, milers de cristians van fugir immediatament de la ciutat i els que no van escapar van ser obligats a convertir-se o executats.





El Pontífex es traslladarà més tard a Qaraqosh, considerada la ciutat cristiana més gran de l'Iraq, en la plana de Nínive, on poc a poc els cristians estan començat a tornar després de la derrota per part de l'exèrcit iraquià dels terroristes gihadistes. Allà, visitarà l'Església de la Immaculada Concepció, pronunciarà un discurs i resarà l'Àngelus.





Finalment, el Papa es traslladarà a Erbil, on presidirà la Santa Missa a l'Estadi Franso Hariri. Al concloure, tornarà amb avió a l'aeroport internacional de Bagdad. Dilluns al matí, el Papa participarà en la cerimònia de comiat a l'aeroport internacional de Bagdad i partirà en avió cap a l'aeroport internacional Ciampino de Roma.