El prestigiós egiptòleg Zahi Hawas , de 73 anys, ha revelat que està liderant excavacions al costat de el temple de Mina Habu a Luxor i que anunciarà un descobriment important aquest mes de març segons revela Infobae.





L'exministre d'Antiguitats d'Egipte ha alertat que "trobar la tomba de Nefertiti seria" el major descobriment del segle XXI ". En la mateixa línia, el també egiptòleg Dr. Chris Naunton ha dit que hi ha la possibilitat que ja s'hagi trobat el lloc de descans final de la gran esposa real del faraó Akhenaton.





"Sembla que ja ha descobert alguna cosa, però no està llest per revelar-ho. El millor escenari possible seria que sigui clara i òbviament la tomba de Nefertiti ", va dir Naunton en exclusiva al portal britànic Express.





Naunton va explicar que "la troballa" està gairebé intacte i que pensen que probablement sigui un faraó i que el seu descobriment ens farà aprendre molt sobre una de les figures més fascinants i intrigants de la història.





¿Descobriment del segle amb la troballa de vestigis de la tomba de Nefertiti? foto @EP





"És important emfatitzar, però, que la tomba podria ser descoberta i podria estar sense acabar, sense decorar, violada o sofrir grans danys. És possible que només estiguem veient retallades i això encara seria molt interessant ", va dir Naunton.





Zahi Hawass, per la seva banda, ha declarat que ara està treballant en la part occidental de la Vall dels Reye s per trobar la tomba de l'antiga reina egípcia Nefertiti. Això es porta a terme juntament amb el treball addicional a la tomba de l'faraó Ramsès II, també a Luxor.





"El descobriment de Saqqara més recent és molt important, perquè canvia moltes coses en la història. El temple funerari desenterrat revela, per primera vegada en la història, el nom de la reina Nearit, esposa d'el faraó Teti. Ara estem escrivint una nova pàgina en la història del Regne ant o ", va dir sobre les troballes més recents en una entrevista amb Daily News Egypt.





"Anteriorment havíem descobert la piràmide d'aquesta reina el 2010, però aquest any trobem el seu temple i el seu nom. També trobem importants artefactes de l'Imperi Nou dins de la zona, com mòmies i taüts, al voltant trobem esteles, models de vaixells i important ceràmica. Aquest és realment un descobriment important que ens dirà molt sobre el culte de el faraó Teti, el primer rei de la Sisena Dinastia al Regne Antic que va governar Egipte fa més de 4.300 anys ", ha afegit.





"Mitjançant l'ús d'anàlisi d'ADN i tomografies computeritzades, vam provar per primera vegada que el faraó Tutankamon era el fill d'Akhenato n en lloc d'Amenhotep III, i que la reina Tiye era la seva àvia", va abundar Hawass.





"Ara busquem les mòmies de la reina Nefertiti i la seva filla Ankhesenamun mitjançant l'ús de tecnologies i anàlisi d'ADN. Això se suma a l'ús d'evidència científica que definitivament provarà quí va matar Tutankhamon ", ha conclòs.