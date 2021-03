PP i PSC tanquen el pressupost d’inversions més gran de la història de Badalona

El Govern de Badalona i el grup municipal del PSC han tancat el pressupost d’inversions més gran de la història, pel qual es destinaran 77.874.770 euros a l’execució de projectes fins a l’any 2023. Els principals blocs en els quals es divideix aquest pressupost d’inversions són: Polítiques d’urbanisme -13.491.100 €-, Educació -19.708.670 €-, Esports -24.755.000 €-, Patrimoni -5.200.000 €- i Cultura -4.600.000 €-.





Badalona - AJ. DE BADALONA





Alguns dels projectes més destacats són la construcció de la nova Piscina municipal i complex esportiu, d’una nova escola bressol, així com de les escoles Ventós Mir i Badalona Port, la remodelació integral del parc del Gran Sol, la rehabilitació de la Casa Clara al parc de Ca l’Arnús, la remodelació de la comissaria de la Guàrdia Urbana, l’ampliació de l’Hospital municipal, la inversió en el manteniment d’equipaments esportius –incloent la reforma necessària perquè les pistes d’atletisme Paco Águila puguin ser homologades- i asfaltatge i millores de carrers i places a tots els barris de la ciutat.





L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha agraït “la col·laboració del principal grup de l’oposició perquè gràcies a aquest acord els veïns i veïnes de tots els barris de Badalona veuran com millora el seu entorn amb unes inversions que són molt necessàries per al seu dia a dia”.





Garcia Albiol ha destacat que “la ciutat no pot esperar més i gràcies a aquest acord revertirem la falta d’inversió que hi ha hagut en els últims anys i posarem tota la maquinària de l’Ajuntament a funcionar perquè els resultats arribin al més aviat possible”. “Les instal·lacions esportives necessiten una inversió immediata; arreglar els carrers i les places no es pot demorar més; construir nous equipaments és una necessitat i amb aquest pressupost d’inversions, el més gran que mai s’ha aprovat a l’Ajuntament, posem les bases de la ciutat que volem per al futur“, ha conclòs l’alcalde.





Per la seva banda, el president del PSC a Badalona, Ruben Guijarro, ha assegurat que "les necessitats urgents d'inversió que té Badalona sobrepassen els límits del tacticisme polític, els Socialistes no només som oposició, sinó que som l’alternativa de govern". Guijarro ha explicat que "el PSC està al costat de les entitats, dels veïns i veïnes que esperen responsabilitat per part dels seus representants. L'acord de més de 78 milions d'euros cobreix una part importantíssima de les necessitats de la ciutat i és una continuïtat de molts projectes que des de l'anterior govern socialista vam impulsar". El president del PSC a Badalona ha insistit en el fet que "volem un pressupost rècord per sortir de la crisi amb més força i justícia social, per dignificar totes les instal·lacions esportives i educatives, per tenir noves escoles bressol, per construir les escoles Badalona Port i Ventós Mir, per ampliar el nostre hospital municipal i per dignificar els nostres carrers i places, com la Plaça Tarradelles o el Gran Sol”.