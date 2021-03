El Govern central incentivarà la contractació de beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital

El Govern central, a través del Ministeri de Treball, està negociant amb els agents socials i les comunitats autònomes incentivar la contractació prioritària de certs "col·lectius amb més dificultats per a la incorporació a el mercat de treball, per exemple, els nous perceptors de l'ingrés mínim vital" , segons consta en el document de la Nova Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2014.





Segons informa El Economista, l'estratègia preveu 27 mesures lligades a les polítiques actives d'ocupació. Fonts de la negociació confirmen que el Ministeri de Treball, que els va sol·licitar les opinions sobre el document, no els ha convocat encara per negociar possibles canvis, tot i que hi ha molta pressa per part de l'departament que lidera Yolanda Díaz d'aprovar l'estratègia de els propers quatre anys.





Cal recordar, més enllà, que la incorporació dels beneficiaris de l'ingrés mínim vital a l'mercat laboral és un dels principis bàsics de la prestació aprovada pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ja que l'ésser beneficiari de l'ingrés mínim va associat a itineraris de formació per a l'ocupació, accés a determinats llocs de treball en els supòsits que així ho permeten o itineraris d'inclusió social en els casos més extrems.





En aquest sentit, un dels punts cridaners de les dotze esmenes introduïdes per Unides Podem a el projecte de llei de l'ingrés mínim vital és la major facilitat que reclama perquè els qui hagin gastat les prestacions i subsidis per atur puguin accedir a l'ajuda el més aviat possible i no hagin d'esperar el període de carència fins a poder sol·licitar l'ingrés mínim vital.









"Amb la regulació actual, els que esgotin un subsidi no contributiu de desocupació (o una prestació contributiva si no tenen dret a algun dels subsidis existents) i no tinguin una altra font d'ingressos quedaran desprotegits per haver estat percebent un subsidi el que els obliga a que transcorri un període de carència abans d'accedir a l'ingrés mínim ", argumenta Unides Podem, que a més assenyala això suposa una" clara desprotecció de les persones aturades "a les quals se'ls està imputant com a ingressos una renda en concepte d'atur que ja han deixat de percebre. "Tal interrupció de l'actuació protectora de la Seguretat Sòcia l està totalment injustificada", sentencia la formació estatge.





Els incentius a la contractació es destinaran a col·lectius vulnerables





Per això, reclamen que en el procés d'aprovació parlamentària s'exclogui de l'còmput de rendes les prestacions per desocupació, en totes les seves modalitats, sempre que s'hagi esgotat la percepció en el moment de sol·licitar l'ingrés mínim i no es tingui dret a una nova prestació per desocupació en qualsevol de les seves modalitats.





També reclamen que s'exclogui a les ajudes públiques concedides per raó de trobar-se en situació de dependència o les pensions compensatòries i les anualitats per aliments que no hagin estat efectivament satisfetes. Així com la quantia de les pensions compensatòries a favor de cònjuge i les anualitats per aliments satisfetes pel sol·licitant.