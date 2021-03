El transport públic de l'àrea de Barcelona oferirà serveis mínims per la vaga del 8M

Tots els operadors de transport públic de l'àrea de Barcelona oferiran com a mínim el 85% del servei durant tota la jornada del 8 de març, amb motiu de la vaga convocada pel Dia Internacinal de la Dona.





Metro Barcelona (EP)





Així, Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Rodalies Renfe, Tram Barcelona, el bus urbà de Barcelona i el metropolità, interurbà i altres busos urbans oferiran el 85% del servei durant tot el dia, ha informat l'Autoritat de l' transport Metropolità (ATM) aquest divendres en un comunicat.





En comparació a anteriors ocasions, aquest any els serveis mínims s'incrementen al considerar imprescindible que es garanteixi el funcionament normal d'un servei essencial i com a mesura de contenció de la propagació de la Covid per evitar aglomeracions.