Els Mossos aparten de la via als concentrats a Martorell contra la visita del Rei

Els Mossos d'Esquadra han fet fora a un costat a la vintena de persones que s'han concentrat aquest divendres al matí al pont de la plaça 19 de Martorell (Barcelona) --que passa per sobre de l'autopista AP-7-- per protestar per la visita de Rei Felipe VI a la Seat.





Manifestants a Martorell (EP)





ANC i Òmnium cultural havien convocat la concentració a les 9.30 hores del matí, i una mica abans han penjat una pancarta de 'Catalunya no te rei', visible des de l'autopista, i han exhibit des del pont cartells amb la mateixa frase.





Al els cartells, alguns vehicles han començat a xiular i fins els han cridat alguns insults i, cap a les 10 del matí, membres de ANC i Òmnium s'han queixat que els Mossos havien ordenat retirar tres de les quatre pancartes de diferents punts de Martorell on també s'estaven celebrant concentracions.





Però, en aquest punt en concret, els agents dels dos furgons de Mossos que els han acompanyat els han permès mantenir la pancarta, encara que els han demanat que es retiressin de la part central de el pont per no causar afectacions en el trànsit.





Poc després, han començat a retirar els concentrats cap a una part de el pont, davant el que han respost al crit de 'Fora les forces d'ocupació' (Fora les forces d'ocupació) i ensenyant-los els cartells.





MANIFESTACIÓ DE CDR





Al marge de la manifestació d'Òmnium i ANC, a les 9.00 d'aquest mateix divendres estava convocada una altra protesta a la plaça Joan Serrats de Martorell també en contra de la visita del monarca que ha reunit a una altra vintena de persones.





A aquesta hora han sortit de la plaça, han començat a caminar pel voral de l'AP-7 sense tallar la via, fins que s'han topat amb dos agents que els han impedit el pas i han donat la volta i s'han dissolt.